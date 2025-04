OM : Luiz Felipe a fait son retour !

Absent des terrains depuis plusieurs semaines, Luiz Felipe Ramos a effectué son retour à la compétition avec l’équipe réserve de l’OM. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui pourrait le réintégrer rapidement dans le groupe pro.

Luiz Felipe, victime d’une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains ces dernières semaines, a enfin retrouvé le rythme de la compétition. Le défenseur central brésilien a participé au dernier match de l’équipe Pro 2 de l’OM, une étape classique dans le processus de reprise après blessure. Aligné pour retrouver des sensations, il a livré une prestation rassurante et montre des signes positifs quant à un retour imminent avec les pros.

Avec une fin de saison sous haute tension et plusieurs absences ou méformes dans le secteur défensif, Roberto De Zerbipourrait rapidement faire appel à Luiz Felipe. Le coach marseillais a besoin de renforts fiables et expérimentés pour tenir bon dans la course à la Ligue des champions.

Les deux grosses infos lâchées par De Zerbi sur Balerdi et Felipe !

Interrogé sur un éventuel retour de Léonardo Balerdi, touché récemment, le technicien italien s’est montré clair : « Je veux qu’il joue la semaine prochaine ! » Une déclaration qui laisse entendre que le défenseur central argentin est proche d’un retour à la compétition, probablement pour la demi-finale retour de Ligue Europa face à l’Atalanta ou lors du prochain match de Ligue 1. Titulaire indiscutable cette saison, Balerdi reste une pièce importante de l’arrière-garde marseillaise.

🎙️”#Balerdi ? Je veux qu’il joue la semaine prochaine !”#DeZerbi 🇮🇹 : “A quand le retour de Léonardo Balerdi ? Je veux qu’il joue la semaine prochaine !” #OM #confOM #OMMHSC pic.twitter.com/HjXpUU2Z5A — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 18, 2025

Luiz Felipe encore trop juste

Concernant Luiz Felipe, également blessé, De Zerbi a préféré tempérer : « Débuter le match, je ne pense pas… » Le défenseur brésilien, recruté cet hiver, semble donc encore à court de rythme pour prétendre à une place de titulaire face à Montpellier. S’il pourrait figurer dans le groupe, une entrée en cours de match reste plus probable à ce stade de sa reprise.

À la veille d’un rendez-vous crucial dans la course à l’Europe, ces deux retours espérés dans les prochains jours constituent des signaux encourageants pour un OM en quête de stabilité défensive.