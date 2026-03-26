OM : l’UJSF dénonce fermement le boycott de La Provence et menace de poursuites

Depuis deux semaines, un conflit ouvert oppose l’Olympique de Marseille au quotidien La Provence. L’Union des Journalistes de Sport en France monte au créneau et dénonce une atteinte grave à la liberté de la presse, avec des conséquences potentiellement judiciaires.

L’Olympique de Marseille accusé de restreindre l’accès à la parole

La situation s’est tendue autour de l’OM ces derniers jours. Sur décision interne, relayée par Bel-Abbes Bouaissi, directeur de la communication sportive du club, les journalistes de La Provence ne sont plus autorisés à poser des questions lors des conférences de presse.

Une mesure en vigueur depuis environ quinze jours, qui revient de facto à sélectionner les médias autorisés à intervenir face aux joueurs et à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Une décision qui suscite une vive réaction dans le paysage médiatique sportif français.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’Union des Journalistes de Sport en France, présidée par Vincent Duluc, condamne fermement cette pratique.

“En interdisant à La Provence de poser des questions en conférence de presse depuis quinze jours (…), l’OM a franchi un cap inacceptable que condamne fermement l’Union des Journalistes de Sport en France.”

Une menace de recours en justice évoquée

L’Union des Journalistes de Sport en France dénonce avec fermeté le boycott de La Provence, qui n’est plus autorisée à poser des questions en conférence de presse par l’OM. À lire ici ⤵️https://t.co/D6eU4lU4bj — Alexandre Jacquin (@AJac13) March 26, 2026

Dans ce même communiqué, Vincent Duluc revient sur les tensions déjà existantes entre le club et certains médias depuis un texte publié par l’OM le 25 janvier dernier. Le club y évoquait des “choix stratégiques” dans ses relations presse, tout en affirmant ne pratiquer “ni boycott, ni censure”.

Mais pour l’UJSF, les faits observés contredisent cette position.

“Les mots ont un sens (…). Mécontent d’articles récemment publiés, l’OM a mis ses inacceptables menaces à exécution.”

L’organisation rappelle également un précédent juridique important : la condamnation du Biarritz Olympique en 2023 pour des faits similaires. Le tribunal de Bayonne avait alors sanctionné le club pour entrave au travail des journalistes, avec une obligation claire de ne pas pratiquer de boycott.

Forte de cette jurisprudence confirmée en 2024, l’UJSF prévient qu’elle “n’hésitera pas à porter l’affaire en justice” si la situation perdure autour de l’Olympique de Marseille.