OM : « L’un des choix gagnants de Jean-Louis Gasset » salué !

Ce dimanche lors de la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille au Vélodrome, c’est Pape Gueye qui a offert la victoire. Un choix fort du coach français, salué par Patrick Juillard.

Le journaliste Patrick Juillard a publié ce mardi un article dans TV5 Monde sur le onze des joueurs africains. Au milieu de terrain, il a choisi de mettre Pape Gueye à l’honneur qui a réalisé un bon match face au RC Lens. Buteur en fin de match, il a offert la victoire aux Marseillais, de quoi saluer la remise en confiance du joueur par le coach Gasset.

« C’est l’un des choix gagnants de l’entraîneur Jean-Louis Gasset en cette fin de saison à l’OM : Pape Gueye a retrouvé du temps de jeu et de la confiance. Face à Lens, c’est grâce à son très joli but, d’une frappe croisée rasante, que les Phocéens ont arraché la décision (2-1) dans les dernières minutes d’un match disputé. En fin de contrat cet été, l’ancien champion d’Afrique est annoncé à Villarreal par des sources concordantes », a publié le journaliste spécialiste du football africain.

Avant les demi-finales de Ligue des Champions, le XI africain de la semaine écoulée avec un Super Eagle 🇳🇬 insaisissable en vedette… ⤵️https://t.co/LwU9V2vHZ3 — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) April 30, 2024

Pape Gueye a relancé son avenir, mais…

Le Sénégalais a évoqué son avenir en zone mixte, laissant entendre qu’il pourrait envisager de rester:« Cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité c’est mon temps de jeu et que l’on me respecte en tant que joueur important. Et si j’ai ça, il n’y a pas de problème, je resterais. »

🇸🇳 Pape Gueye sur son avenir: « Cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité c’est mon temps de jeu et que l’on me respecte en tant que joueur important. Et si j’ai ça, il n’y a pas de problème, je resterais. » #OMRCL #OM #TeamOM pic.twitter.com/2b5qrRirCu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2024

Gueye s’est engagé 4 ans avec Villarreal ?

🔹Pape Gueye 🇸🇳 s’est engagé avec Villarreal la semaine dernière et a signé un contrat de 4 ans + 1 an en option. Marcelino a fait un énorme travail pour le récupérer et son salaire sera multiplié par trois. L’OM n’était même pas au courant de sa signature. (Canal +) #TeamOM pic.twitter.com/LXbxTyW5ZV — Infos OM (@InfosOM_) April 30, 2024

Mais, selon Canal +, le son de cloche est tout autre. Le milieu de 25 ans se serait déjà engagé pour 4 ans avec Villarreal avec une année supplémentaire en option.

