OM – Lyon (0-3) : Humiliation au Vélodrome pour Marseille !

L’Olympique de Marseille s’incline face à Lyon (0-3). Dans un match joué dans un faux rythme, l’OM a eu des occasions en première mi-temps mais n’a pas été suffisamment efficace au contraire de Lyon qui s’est offert 3 buts devant plus de 64000 supporters médusés…

OM

0 3 Lyon 55′ Lukeba 76′ Dembélé 88′ Toko Ekambi

LE ONZE de l’OM FACE à Lyon

Lopez

Liroma Saliba Caleta-Car KolasinacKamara

Gerson Gueye

Ünder Milik Payet

Le match

Jorge Sampaoli a décidé de laisser Rongier, Peres et Guendouzi sur le banc. Par contre Payet est titulaire tout comme Milik, Lirola et Kolasinac. Le début de match se joue sur un faux rythme, les deux équipes d’observent. Gueye cherche Milik par dessus la défense, l’attaquant contrôle de la poitrine, sa frappe est contrée (9′). Lyon, s’offre une occasion sur corner, le jeune Barcola ne cadre pas, l’OM répond par Lirola qui centre pour Milik, un peu court (17′). Le rythme n’est pas fou, Paqueta hérite d’un ballon et tente sa chance du gauche sans cadrer. Coup franc pour Payet qui décale Gerson, le brésilien centre en retrait, Dembélé contre du biceps en corner en tombant, mais l’arbitre ne veut consulter les images (25′). Payet dévie le ballon en première intention pour Milik, l’attaquant est au duel avec Lukeba mais ne cadre pas (29′). Le match commence à s’emballer, Gerson lance Under en profondeur mais l’international turc n’est pas assez rapide pour devancer Lopes (30′). Gerson est lancé en profondeur, il centre pour Milik qui ne trouve pas le cadre du droit, le défenseur semble légèrement dévier le ballon (43′). Une première mi-temps assez décevante dans l’ensemble…

L’OM incapable s’emballer le match

La seconde mi-temps démarre sur le même faux rythme. Payet récupère un ballon à l’entrée de sa surface, sur le contre, Milik est trouvé côté gauche, il frappe sur Lopes (48′). Bon coup franc pour Lyon après une petite faute de Gerson, le ballon est dévié, Dembélé bute sur Lopez, Lukeba marque suite à un contre favorable. L’arbitre valide le but après consultation de la VAR, Lopez s’est fait marcher sur la main (0-1 / 55′). L’OM tente de réagir, attention au contre, Paqueta est trouvé dans le dos de la défense, Caleta Car contre la frappe (60′). Sur le corner, deux lyonnais sont seuls au second poteau, Mendes ne cadre pas (61′). Guendouzi et Dieng remplace Under et Kolasinac (62′). Milik relance plein axe, heureusement Barcola frappe à côté. Payet est taclé à l’entrée de la surface, il se charge du coup franc, c’est cadré mais Lopes repousse le ballon (67′). Guendouzi perd un ballon au milieu, Caleta Car hésite, Harit défend mal sur Gusto qui trouve Dembélé au premier poteau, l’attaquant laissé seul par Saliba marque de la tête (0-2 / 76′). L’OM n’a pas vraiment joué ce match, Lyon a été plus efficace en marquant même un troisième but suite a un énorme raté de Bakambu, Toko Ekambi marque au second poteau (0-3 / 88′). Une deuxième défaite de suite cette semaine et quelle défaite. Lyon a pris la mauvaise habitude de venir s’imposer au Vélodrome !