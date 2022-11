OM – Lyon (1-0) : Marseille se relance enfin et en plus face à Lyon !

L’Olympique de Marseille s’impose 1-0 face à Lyon lors de la 14 journée de Ligue 1. Les marseillais ont dominé globalement le match mais se sont fait peur en fin de match.

OM 1 0 Lyon Gigot 43′

Le onze marseillais

Lopez

Mbemba Balerdi Gigot

Clauss Rongier Veretout Tavares

Under Harit

Sanchez

Le Match :

Igor Tudor a décidé de sortir Guendouzi et de garder son duo Rongier / Veretout au milieu. L’OM débute bien ce match avec un gros pressing et des défenseurs bons dans les duels. Centre parfait d’Harit pour Sanchez qui est taclé par Tagliafico, la faute semble évidente mais le tacle est jugé correct par l’arbitre (13′). Ünder hésite à frapper suite à un corner frappé à ras de terre, Lyon part en contre, Balerdi est décisif (17′). L’OM trouve une ouverture avec un centre de Tavares depuis le côté gauche, Clauss, gêné par Tagliafico, n’y va pas totalement (20′). Corner tiré par Ünder côté droit, Sanchez met la tête au premier poteau mais ne trouve pas le cadre de peu (21′). Sanchez réclame un penalty suite à un contact avec Gusto, il n’y a pas faute, par contre, Sanchez enchaine et marque mais Letexier siffle une petite faute de l’attaquant qui semble peu évidente (29′). Sur un corner tiré côté gauche par Veretout, Gigot place une tête décroisée (43′). Caqueret enroule ce coup franc du droit. Lopez va chercher le ballon d’une jolie claquette. (45 +2′). L’OM mène logiquement à la mi-temps.

Gigot marque le but de la gagne !

L’OM ne laisse pas Lyon, malgré deux changements, prendre en main le match. Clauss récupère un ballon à l’entrée de la surface, il hésite à centrer et se fait contrer (48′). Le corner est tiré par Ünder. Gigot tente de couper du talon au premier poteau, mais le ballon file de l’autre côté du terrain et les Lyonnais en prennent finalement le contrôle. Gigot et Under sont remplacés par Kolasinac et Guendouzi (60′). L’OM est un peu attentiste, Mendes trouve Toko Ekambi dans la profondeur, Lopez sort une belle parade (62′). Le faux rythme s’installe, l’OM presse et reste présent dans les duels, mais a plus du mal dans la maitrise. Lacazette est trouvé en profondeur, mais Lopez réalise une bonne sortie en deux temps (73′). ‘). Veretout sort, remplacé par Payet (84′). Payet sert parfaitement Clauss suite à un double râteau, le centre trouve la tête de Sanchez, qui n’est pas cadrée (86′). Guendouzi trouve Sanchez qui lui remet, il contrôle mais tarde trop, Lopes capte le ballon (87’). Gerson et Touré remplacent Sanchez et Tavares. L’Om recule trop, Cherki frappe et cela passe tout prêt. L’OM se fait peur mais gagne ce match déterminant !