OM – Lyon (3-0) : Marseille enterre Lyon !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lyon (3-0) ce mercredi soir à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1 au terme d’un match parfaitement maitrisé. l’OM se relance ainsi en championnat.

OM 3 0 Lyon Vitinha 20 Murillo 25e Aubameyang 54



Le onze de départ de l’OM

Lopez

Murillo Mbemba Gigot Ballerdi Lodi

Verretout Ounahi

Harit

Vitinha Aubameyang

Le Match :

Privé de plusieurs joueurs, l’entraîneur de l’OM a dû modifier son plan de jeu pour débuter la rencontre en 3-5-2 avec un duo d’attaquant Vitinha-Aubameyang. Marseille domine le début de la rencontre. Veretout manque une belle opportunité en ratant le cadre d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (6e).

Marseille ouvre le score sur une contre attaque menée par Aubameyang qui sert parfaitement Vitinha en retrait, ce dernier trompe Lopes du plat du pied à bout portant ( 1-0, 25e).

Murillo double la mise rapidement d’une tête au second poteau sur un centre parfait de d’Aubameyang (25′, 2-0).

Marseille finit ainsi la première période avec deux buts d’avance en maîtrisant parfaitement les débats face à un Lyon particulièrement faible.

L’OM décide de laisser plus le ballon à Lyon en seconde période, et se procure de belles occasions en contre. Décidément en grande forme, Aubameyang inscrit le troisième but olympien en reprenant au point de pénalty centre en retrait de Vitinha (3-0, 55e).

Les marseillais vont ainsi gérer ce résultat jusqu’au terme de la rencontre. L’OM réalise ainsi une belle opération et remonte ainsi à la huitième place du classement, sept points du podium.