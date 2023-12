OM – Lyon : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce soir à 21h à l’occasion du rattrapage du match de la 10e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon aura lieu à 21h au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Gardiens ; Blanco, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Gigot, Balerdi

Milieux : Veretout, Tika, Nadir, Harit, Ounahi, Gueye

Attaquants : Mughe, Sarr, Aubameyang, Vitinha

Le groupe de Lyon

Gardiens : Lopes, Bengui, Pereira

Défenseurs : Caleta-Car, Henrique, O’Brien, Lovren, Kumbedi, Mata, Sarr

Milieux : Caqueret, Akouokou, Maitland-Niles, Diawara

Attaquants : Lacazette, Baldé, Jeffinho, Kadewere, Moreira, Nuamah, Cherki

Les onze probables

OM :

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Ounahi Veretout

Sarr Harit

Aubameyang Vitinha

Lyon :

Lopes

Mata, Lovren, O’Brien, Tagliafico

Caqueret, Akouokou

Moreira, Cherki, Nuamah

Lacazette

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Lyon

L’arbitre du match entre l’OM et Lyon seraFrançois Letexier. Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Mikaël Berchebru. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mikaël Lesage. Les deux arbitres assistants vidéo seront Bastien Dechepy et Hamid Guenaoui.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Température 5°C / ressentie 2°C

– Vent : N 11km/h

– Taux d’humidité : 80%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Lyon en Ligue 1

Victoires de l’OM : 29 Matchs nuls : 40 Victoires Lyon : 36

Déclarations d’avant-match

Gennaro Gattuso : « Quand on regarde cette équipe lyonnaise, c’est difficile de comprendre pourquoi ils sont là au classement. Ils ont de la qualité partout, surtout en attaque. Ils ont beaucoup de qualité, ils ont fait une belle prestation contre Lens. Ils peuvent nous poser des problèmes et nous faire douter. Le match contre Lille peut sembler trompeur. Ils ont battu Rennes. Si on ne fait pas attention et qu’on prend ce match à la légère, le résultat sera négatif. On doit faire le job »

Pierre Sage, le coach intérimaire lyonnais, s’est exprimé en conférence de presse avant le déplacement à Marseille. «On est surtout surpris de jouer ce match dans ces conditions-là, mais c’est comme cela, on ne va pas se victimiser maintenant. Pour moi, c’est très bien de jouer ce très gros match maintenant, face à un adversaire de très haut niveau, l’OM est en forme et on va essayer d’aller les challenger. On attend que le transport soit sécurisé, mais dans le stade, il faudra être imperméable à la situation. On va là-bas avec l’idée de faire un bon match et surtout un résultat. On veut se centrer sur le jeu pour être imperméable au reste. Des joueurs qui ne sont pas dans le groupe souhaitent venir à Marseille pour donner un maximum d’énergie sur le terrain et autour de l’équipe»