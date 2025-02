OM – Lyon : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce soir à 20h45 à l’occasion du rattrapage du match de la 20e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sera donné ce dimanche 2 février à 20 h 45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

Le groupe de l’OM

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 💪 Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus pour #OMOL 👀 pic.twitter.com/S5StUf95vA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2025

Le groupe de Lyon

🗒️ Voici notre groupe de 21 joueurs pour le match #OMOL 👊🔴🔵 pic.twitter.com/UGKn2l8wTu — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2025

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Balerdi (cap.), Cornelius

Luis Henrique, Höjbjerg, Rongier, Merlin

Greenwood, Maupay, Rabiot.

Lyon :

Perri

Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico

Matic, Veretout

Cherki, Tolisso, Nuamah

Lacazette (cap)

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Lyon

L’arbitre du match entre l’OM et Lyon sera Jérôme Brisard. Il sera assisté par Alexis Auger et Ludovic Reyes. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Gaël Angoula. Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringoire et Nicolas Rainville.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 15%)

– Température 8°C / ressentie 7°C

– Vent : NO 9km/h

– Taux d’humidité : 84%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Lyon en Ligue 1

Victoires de l’OM : 31 Matchs nuls : 40 Victoires Lyon : 37

Déclarations d’avant-match

Présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le « Duc », Adrien Rabiot s’est exprimé sur la mauvaise passe actuelle de l’OM et l’importance de relever ce dimanche soir face à l’OL :

« Sur les derniers matches, c’était moins abouti, même dans le jeu. Contre Strasbourg, on fait un match nul, mais le match n’était pas mauvais. À Nice, c’était plus compliqué, on n’a pas montré notre vrai visage. L’important, c’est de continuer à travailler, mais aussi de comprendre que, dans une saison, il y a des hauts et des bas. C’était peut-être un moment de moins bien. Ce qu’on fait, c’est très bien, il ne faut pas se laisser conditionner. On sait qu’à Marseille, après un ou deux résultats moins bons, ça peut vaciller. Il faut garder la tête froide et reprendre dimanche notre marche en avant. On sait comment le match aller s’est fini. Lyon, c’est un match plaisant à jouer, le stade sera plein. Les supporters attendent ce match avec impatience, donc pour tout ça, c’est un match important, pour le classement aussi. Ils ne sont pas très loin, ils se battent pour le podium.