OM – Lyon : Le débrief à suivre en direct après le coup de sifflet final !

Rendez-vous au coup de sifflet final ce dimanche soir en direct pour un nouveau Débrief du match de l’Olympique de Marseille. Nicolas Filhol sera accompagné par Rayane Benmokrane et nos invités Yacine Youssfi et Sourigna Manomay ! Retour sur la rencontre des Olympiens face à Lyon avec les traditionnels 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre débrief ! Préparez donc vos questions pour dans les chats pour la fin d’émission ! Benjamin Courmes sera en direct du Vélodrome pour filmer une FANCAM disponible sur notre chaîne YouTube aux alentours de 00h !

Debrief à suivre en direct sur nos chaînes, venez nous suivre !

Pour nous suivre en direct, trois possibilités :

Vous connecter sur le site www.footballclubdemarseille.fr

Nous suivre sur Youtube

Nous suivre sur Twitch

Les onze probables

OM :

Pau Lopez

Mbemba – Balerdi – Kolasinac

Clauss – Veretout – Guendouzi – Tavares

Payet – Sanchez

Dieng

Lyon :

Lopes

Lukeba, Boateng, Diomandé

Gusto, Mendes, Aouar, Caqueret, Tagliafico

Dembélé, Lacazette

Déclarations d’avant-match

« C’est sur que c’était un coup dur pour tout le monde mais ça fait partie du sport. Il faut tourner la page, se concentrer sur les nouveaux défis qui nous attendent. Améliorer ce qui peut être amélioré et voir ce qu’on a bien fait aussi. Au niveau des émotions il y a des sentiments partagés. Il y a une grande déception, une grande tristesse de la part des joueurs. Ils sont conscients d’avoir disputé une grande Ligue des champions et n’ont pas obtenu ce qu’ils méritaient. Moi en tant que coach, je suis désolé pour eux et triste de ça parce que j’ai une grande admiration pour eux. Ils auraient mérité plus. J’aurais aimé qu’on fasse plus pour le club, pour les supporters, leur donner la joie qu’on aurait aimé. Le football est parfois cruel. (…) Lyon, c’est une équipe avec des grands joueurs, un nouvel entraîneur qui est en train de leur apporter beaucoup. Il faudra faire un très bon match pour récolter des points. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/11/22)

« Marseille reçoit, faut qu’il gagnent absolument. Mais on ne peut pas dire que Lyon est sur une super série aussi. Les deux clubs ont l’obligation de livrer un bon match et d’obtenir un très bon résultat. C’est très particulier quand vous allez jouer là-bas […] car il y a de l’ambiance, de l’agitation, de la ferveur. Il y a des gens amoureux du football. Il faut s’attendre à tout. C’est beau. Ce n’est pas un match spécial, mais un match extraordinaire à jouer. » Laurent Blanc – Conférence de presse (03/11/2022)