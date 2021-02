OM – Lyon : Le onze de Nasser Larguet avec le retour de Milik et une surprise à gauche !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce dimanche pour la 27e journée de Ligue 1. Nasser Larguet fait confiance à Saif-Eddine Khaoui et Milik. Nagatomo est également titulaire à gauche, Amavi étant blessé…

Il s’agit de l’un des derniers matchs de Nasser Larguet sur le banc de l’Olympique de Marseille… Pour cette rencontre, le coach a aligné un onze plutôt offensif avec Milik seul en pointe. Khaoui est sur le côté gauche avec Thauvin à droite. Dimitri Payet est positionné en meneur de jeu.

Au milieu, Gueye et Kamara sont alignés devant une charnière Caleta-Car Alvaro. Pour les latéraux, l’entraîneur de l’OM a positionné Nagatomo à gauche et Lirola à droite (Sakai est suspendu à cause de son rouge face à Nantes). Pour défendre les filets marseillais, ce sera Steve Mandanda. On se profile vers un 442 avec Payet sur le côté gauche… C

LE ONZE EN 4-2-3-1

Mandanda

Lirola – Caleta-Car Alvaro- NagatomoRongier – GueyeThauvin Payet KhaouiMilik