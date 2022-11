OM – Lyon : Quelle heure ? Quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur et doit absolument s’imposer ce soir dans un match difficile face au Lyon de Laurent Blanc. Encore un très gros match pour les Marseillais après la déception du milieu de semaine face à Tottenham…

Si le club de Jean-Michel Aulas ne pointe pour le moment qu’à la huitième place, la rivalité créée ces dernières décennies rend ce genre de rendez-vous toujours très spéciaux. Encore plus lorsque l’OM est sur une mauvaise série et doit se relancer comme c’est actuellement le cas. Bref, un match qui sent la poudre…

Quelle heure ? Quelle Chaîne ?

Marseille – Lyon

20h45

Prime Video 1

« Marseille ? Faut qu’il gagnent absolument ! »

« Marseille reçoit, faut qu’il gagnent absolument. Mais on ne peut pas dire que Lyon est sur une super série aussi. Les deux clubs ont l’obligation de livrer un bon match et d’obtenir un très bon résultat. C’est très particulier quand vous allez jouer là-bas […] car il y a de l’ambiance, de l’agitation, de la ferveur. Il y a des gens amoureux du football. Il faut s’attendre à tout. C’est beau. Ce n’est pas un match spécial, mais un match extraordinaire à jouer. » Laurent Blanc – Conférence de presse (03/11/2022)

