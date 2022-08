OM : MacHardy a une théorie sur la saison de Dimitri Payet

Sur RMC, Jonatan MacHardy est revenu sur la décision d’ Igor Tudor de faire débuter Dimitri Payet sur le banc contre Reims. Selon lui, le numéro 10 marseillais va entrer dans la rotation de l’équipe et ne jouera pas tous les matchs.

Auteur d’un très bon exercice en 2021-2022 , qui a notamment permis à son club d’accrocher une qualification en Ligue des Champions, Dimitri Payet a commencé la nouvelle saison sur le banc de touche. Un choix surprenant, tant l’importance de Payet dans le collectif marseillais est grande. Cette décision n’a pourtant pas empêché l’OM de largement remporté son premier match contre Reims ce dimanche (4-1).

Je pense que Payet aura sa place dans l’équipe par contre, il ne sera pas titulaire indiscutable cette saison — MacHardy

Pour Jonatan MacHardy, le Réunionnais va devoir s’habituer à entrer dans la rotation d’Igor Tudor. Le consultant explique qu’un joueur de 35 ans ne peut plus jouer toutes les rencontres à très haute intensité et que cette rotation sera bénéfique sur le long terme pour l’Olympique de Marseille.

» Je pense qu’un joueur comme Alexis Sanchez est peut-être plus adapté au système de Tudor. Les deux milieux créateurs avec lesquels il jouait au Hellas Vérone, Gianluca Caprari et Antonin Barak, ce ne sont pas des joueurs très rapides, très physiques, qui vont aller faire un gros pressing. Ce ne sont pas les joueurs les plus dynamiques qu’il avait, par contre ce sont des joueurs avec une bonne vision du jeu mais aussi très efficace dans le dernier geste. C’est un peu le même registre que Payet. Je pense qu’il aura sa place dans l’équipe par contre, il ne sera pas titulaire indiscutable cette saison. Il va être dans la rotation et c’est tout à fait normal pour un joueur de son âge. Un club bien géré qui doit jouer autant de matchs que l’Olympique de Marseille cette saison ne peut pas faire jouer Dimitri Payet tout le temps. Je trouve que Sampaoli a géré Payet très intelligemment la saison dernière. Il ne jouait pas tous les matchs, notamment en Conférence Ligue mais il était frais en championnat. » Jonatan MacHardy – Source : After Foot (07/08/2022)

