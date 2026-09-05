OM : Mamadou Niang pas si inquiet que ça…

Mamadou Niang reste partagé au moment de juger la saison qui attend l’Olympique de Marseille. Invité sur Canal+, l’ancien attaquant marseillais ne considère pas l’OM condamné, mais il s’inquiète du manque d’expérience et de profondeur de l’effectif. En revanche, il affiche une vraie confiance en Bruno Genesio, qu’il présente même comme la meilleure recrue de l’été.

« Ça va être une saison très compliquée »

Pour Mamadou Niang, le principal problème concerne la capacité de l’OM à tenir sur la durée avec un groupe réduit.

« L’OM n’est pas condamné, mais je suis inquiet. Quand on regarde l’effectif, il y a pas mal de jeunes, mais pas énormément de joueurs confirmés pour jouer sur les deux tableaux. »

L’ancien buteur marseillais estime donc que la saison pourrait rapidement devenir difficile, notamment avec l’enchaînement entre la Ligue 1 et la Ligue Europa.

« Ça va être une saison très compliquée. »

Genesio, « la meilleure recrue »

Niang se montre en revanche beaucoup plus positif au sujet de Bruno Genesio.

« Pour l’OM, cet été, la meilleure recrue, c’est Bruno Genesio. »

Il rappelle le parcours du technicien :

« C’est un très bon entraîneur, on sait tous ce qu’il a fait à Lyon puis à Lille. »

Et surtout, il souligne ce qu’il observe déjà dans le jeu marseillais :

« J’ai vu les matchs de préparation et les premiers matchs officiels : avec très peu de moyens, il arrive à faire jouer cette équipe. »

Le constat de Niang est donc nuancé : l’effectif l’inquiète, mais la présence de Genesio lui donne une vraie raison de croire que l’OM peut malgré tout rester compétitif cette saison.