OM : Mandanda donne son avis sur l’équipe de De Zerbi version 2025/2026 !

Quinze ans. Voilà quinze ans que l’Olympique de Marseille n’a plus remporté le Championnat de France. Le dernier sacre remonte à 2010, sous l’ère Didier Deschamps. À l’époque, Steve Mandanda n’était encore qu’au début de son aventure phocéenne. Désormais retraité, l’ancien gardien et capitaine emblématique du club a livré un message empreint d’espoir pour son ancien club, lors d’une interview accordée à Canal+.

“Si l’OM peut jouer le titre ? En tout cas, je l’espère”, a confié Mandanda. “Je trouve que cette équipe et ce collectif sont vraiment complets, on peut changer les joueurs, tout le monde entre dans le projet de jeu. Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et le coach ont fait un très bon travail pour tirer tout le monde dans le même sens, et pour que le groupe soit bien. Enchaîner les résultats comme ça, ça favorise aussi la possibilité de faire tourner, les joueurs sont de meilleure humeur, l’atmosphère est meilleure, c’est plus facile. C’est un club vraiment extraordinaire.”

Un regard bienveillant sur la réussite actuelle de l’OM

Toujours très attentif à l’actualité marseillaise, Steve Mandanda suit avec plaisir la dynamique actuelle de l’équipe de Roberto De Zerbi. Le club phocéen, impressionnant depuis le début de saison, s’est replacé dans la course au sommet de la Ligue 1, porté par un collectif solide et un Marcus Greenwood étincelant devant le but.

L’ancien international tricolore, qui a disputé plus de 600 matchs avec l’OM, salue la cohésion retrouvée du vestiaire et la stabilité apportée par la direction. En évoquant Pablo Longoria et Medhi Benatia, Mandanda souligne la qualité du travail de fond mené depuis plusieurs mois, avec une vision claire et partagée à tous les niveaux du club.

Son message, empreint de fierté et de bienveillance, résonne comme un encouragement venu d’une légende du club. Car si l’OM veut renouer avec le titre, il faudra justement cultiver cette unité collective et cette mentalité gagnante que Mandanda incarne depuis toujours.