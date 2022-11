OM : Mandanda et un Marseillais titulaires en Equipe de France pendant la Coupe du Monde?

Pour le match face à la Tunisie qui aura lieu ce mardi, Didier Deschamps pourrait faire confiance à un Marseillais dans son onze de départ d’après L’Equipe !

L’Olympique de Marseille a deux joueurs en Equipe de France à la Coupe du Monde : Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. Les Bleus se sont qualifiés pour les huitièmes de finale ce samedi après leur victoire face au Danemark. Une belle performance des Français qui rend forcément moins importante la prochaine rencontre face à la Tunisie qui aura lieu ce mardi.

Guendouzi avec Mandanda titulaire?

D’après les informations du journal L’Equipe, il se pourrait que Didier Deschamps fasse tourner son onze de départ pour ce dernier match des phases de poule. Le quotidien sportif croit savoir que Mattéo Guendouzi, actuel joueur de l’Olympique de Marseille, aurait un temps d’avance sur ses concurrents pour être titulaire !

Didier Deschamps confirme Steve Mandanda en gardien numéro 2 et fera tourner contre la Tunisie https://t.co/wQZFGRNPOZ pic.twitter.com/ZcAi7Gwz5a — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 26, 2022

Je serai prêt quand Deschamps fera appel à moi

« On est tous des compétiteurs, on a tous envie de démarrer les matches. Mais on est tous ensemble pour aller le plus loin possible, il n’y a pas d’états d’âme, on est là pour défendre nos couleurs, l’intérêt collectif prime avant l’intérêt individuel. On se tient prêts. Je suis prêt, peu importe mon utilisation. Je serai prêt quand il fera appel à moi. (…) Il faut souligner la qualité de l’adversaire ; c’est une équipe sous-cotée, ils font partie des quatre meilleures équipes en Europe. On a été mis en difficulté quand on a joué contre eux. Cela va être un match de Coupe du monde. Ils jouent bien au ballon, ils mettent beaucoup d’intensité. Sur les coups de pied arrêtés, ils ont été très bons, c’est une belle équipe. (…) La victoire nous a donné beaucoup de confiance, on est tous très confiants. On a réussi à marquer pas mal de buts en plus, il y a eu beaucoup de choses positives pour la suite. L’Australie a marqué rapidement. Mais on a réussi à instaurer notre jeu, presser plus haut. Tout est rentré dans l’ordre au bout de quinze-vingt minutes. » Mattéo Guendouzi – source : Conférence de presse / l’Equipe (24/11/2022)