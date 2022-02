OM : Mandanda relancé face à Qarabag ?

L’OM retrouve le chemin de la Ligue Conférence ce jeudi soir face au FK Qarabag. Interrogé sur la possibilité d’une titularisation de Steve Mandanda, Jorge Sampaoli a confirmé cette possibilité. Le portier est apte et pourrait jouer cette rencontre demain soir…

Mandanda est un des joueurs qui peut profiter de cette compétition — Sampaoli

« Oui, on pense que Steve Mandanda est apte à retrouver les terrains. Il se sent mieux après sa blessure. C’est un des joueurs qui peut profiter de cette compétition avec le calendrier chargé. (…) On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)

