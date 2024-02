OM : Manu Petit calme l’enflammade sur Gasset !

Arrivé il y a quelques jours, Jean-Louis Gasset a réussi à renverser la tendance à Marseille après le départ de Gattuso. Pour Emmanuel Petit, il faut calmer cette enflammade !

Le coach Jean-Louis Gasset a réussi à conquérir le cœur des supporters en seulement quelques jours. L’entraîneur français a redonné de l’allant offensif à une équipe qui semblait malade sous les ordres de Marcelino et Gennaro Gattuso. Seulement, pour Emmanuel Petit, il ne faut pas s’enflammer ! Tout cela s’expliquerait avant tout par l’effet de renouveau du changement d’entraîneur et pas forcément sur le travail du nouveau coach.

« Quand un entraîneur arrive en cours de saison, il y a toujours une dynamique positive qui s’installe sur les deux semaines qui suivent. Tu as toujours un changement de mentalité, un changement de comportement, des joueurs qui jouent bien mieux… J’attends de voir ce qu’il va se passer à partir de mi-mars. Parce que là les échéances seront très importantes en Coupe d’Europe mais également en championnat. Là ils vont jouer gros. Aussi loin que ma mémoire me le permet, sur la première partie de saison avec l’enchaînement des matchs tous les trois jours, ils étaient cramés physiquement, ils n’arrivaient pas au bout d’une heure de jeu. Non, moi je dis aujourd’hui, je ne vais pas m’enflammer. Je ne suis pas spécialement convaincu que l’OM puisse attraper une place de Coupe d’Europe », a expliqué le champion du monde 1998 au micro de RMC.

🗣️ « Quand un entraîneur arrive en cours de saison, il y a toujours une dynamique positive qui s’installe sur les deux semaines qui suivent » Manu Petit pas convaincu que l’OM puisse attraper une place en Coupe d’Europe. pic.twitter.com/rZUeKYmNwF — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 26, 2024

Je pense que Benedetto, il aurait mis le premier

Dans l’After sur RMC, le journaliste Stéphane Guy ne veut pas s’enflammer concernant Aubameyang suite à la belle victoire de l’OM. « Les deux buts qu’ils marquent contre Montpellier, on ne va pas sauter au plafond non plus. Je pense que Benedetto, il aurait mis le premier (…) Moi, je ne suis pas dithyrambique. Ce qui est sûr, c’est que le Aubameyang de septembre et celui d’aujourd’hui, ce n’est pas le même. J’ai vu Marcus Thuram cette semaine en Ligue des champions, on ne va pas comparer l’OM et l’Inter, mais c’est un salaire de ce niveau-là. Marseille a mis cet argent-là sur Aubameyang ».