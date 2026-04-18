OM : Manuel Amoros juge la saison décevante de Benjamin Pavard et pointe un problème collectif !

Le rendement de Benjamin Pavard sous le maillot de l’Olympique de Marseille suscite des interrogations. Manuel Amoros, ancien défenseur emblématique, n’a pas caché sa déception tout en évoquant un contexte collectif défavorable. Une analyse lucide à l’heure où la défense marseillaise reste sous pression.

Un rendement en deçà des attentes à l’OM

Arrivé avec un statut d’international confirmé, Benjamin Pavard n’a pas totalement répondu aux attentes sous les couleurs de Olympique de Marseille. Depuis le début de saison, le défenseur totalise 33 matchs pour un bilan de 1 but et 3 passes décisives. Des statistiques modestes au regard de son expérience au plus haut niveau.

Après des débuts encourageants, ses performances ont progressivement décliné. Remplaçant face à Lille, il a néanmoins été titularisé lors des rencontres contre Monaco (défaite 1-2) et Metz (victoire 3-1), sans réellement inverser la tendance.

Invité à s’exprimer dans La Provence, Manuel Amoros s’est montré critique : « On attendait quand même plus de lui quand on recrute un international, qui arrive d’un grand club. Il n’a pas amené ce qu’il fallait ». Une déclaration claire qui reflète les attentes élevées autour du joueur.

Des circonstances atténuantes liées au collectif

Au-delà des performances individuelles, Manuel Amoros met en avant un contexte tactique instable sous la direction de Roberto De Zerbi. Les nombreux ajustements opérés par l’entraîneur italien auraient perturbé les automatismes défensifs.

« Les joueurs se retrouvent perdus, ils ne peuvent même pas jouer une dizaine de matchs avec les mêmes coéquipiers. On sent un manque de communication et de cohésion évident », a-t-il ajouté. Une analyse qui souligne les difficultés structurelles rencontrées par l’OM cette saison.

Dans ce contexte, la fin d’exercice s’annonce décisive pour le nouveau staff emmené par Habib Beye, chargé de stabiliser une défense fragilisée. L’absence de Facundo Medina lors du prochain match contre Lorient pourrait encore accentuer les défis à relever pour un secteur déjà exposé. Les prochaines rencontres seront donc scrutées de près pour évaluer la capacité de Benjamin Pavard et de la défense marseillaise à retrouver solidité et constance.