OM : Marcel Desailly a de gros doutes !

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul à domicile ce vendredi soir face Angers (1-1). Un nouvelle contre performances après la défaite contre Strasbourg. Invité de l’émission Bartoli Time ce dimanche, l’ancien défenseur de l’OM Marcel Desailly a analysé le début de saison des hommes de Roberto De Zerbi. Selon lui, les Marseillais ne semblent pas encore en mesure de rivaliser pour le titre avec le PSG. Il explique pourquoi.

Après un excellent début de saison les Olympiens ont déjà laissé filer 5 points face à Strasbourg et Angers lors des deux dernières journées de Ligue 1. Pour l’ancien olympien Marcel Desailly, l’OM pourrait rapidement se heurter à ses limites. L’ancien international tricolore se montre donc prudent sur les performances de la formation marseillaise. C’est ce qu’il a expliqué sur les ondes de RMC dans l’émission Bartoli Time.

Quand on joue à l’OM, il faut être international

« C’est une équipe qui peut faire des coups. Ce collectif va nous faire plaisir de temps en temps puis on va voir la chute. Si ils arrivent à garder cet effectif et à ajouter deux internationaux de premier plan ça peut-être pas mal (…) A partir du moment où vous ne prenez pas des joueurs de premier choix avec de l’expérience, c’est comme un accordéon. Le joueur, grâce à la pression, il est à 150% et d’un seul coup il va à la faute. Il est en surrégime parce que le joueur n’est pas du calibre de l’OM. Quand on joue à l’OM, il faut être international ou entouré de joueurs de premiers choix ou d’expérience », explique l’ancien joueur de l’OM avant de conclure :

« Moi j’ai eu une pression énorme à l’OM. Je devais aller à Monaco. J’avais besoin de la pression pour m’exprimer et Marseille me correspondait parfaitement. C’est une autre génération certes mais j’ai été entouré de joueurs d’expérience et ça a marché »

À la reprise de la trêve internationale, les hommes de Roberto De Zerbi iront défier Montpellier, une autre équipe en difficulté, avant de se mesurer au PSG lors du très attendu Classique du 27 octobre.