OM : Marcelino annonce la couleur !

Ce mardi, la presse était conviée au stade Vélodrome afin de participer à la conférence de presse de présentation du nouvel entraineur de l’OM, Marcelino. Le technicien espagnol a commencé avec quelques mots en français avant d’afficher ses ambitions pour le club.

Marcelino a remercié la direction de l’OM de l’avoir choisi et a directement annoncé que le travail allait être la base de sa méthode. « Je tiens à remercier Franck McCourt, Pablo Longoria et Javier Ribalta pour la confiance. C’est une opportunité en or d’entraîner l’un des meilleurs clubs d’Europe. Nous avons beaucoup d’enthousiasme de relever ce défi. Nous avons cette passion pour le foot. On arrive ici, on arrive dans un club historique, qui est le seul à avoir gagné la Ligue des champions. Dans les clubs où on était, on a toujours réussi à accomplir nos objectifs, et j’espère qu’on le fera ici. Seulement avec le travail et l’effort, on y arrivera. Il faudra jouer avec beaucoup d’intensité. Notre philosophie va coller aux valeurs de l’OM. On va essayer d’apporter notre connaissance pour aider les joueurs. Le slogan ‘droit au but’ devient le nôtre et il faut rendre fier les supporters. Plus de travail et moins de parole. Merci à tous pour votre attention. »

Etre compétitif dans chaque match. C’est seulement avec ce travail que nous y arriverons

#Marcelino en français : « Bonjour à tous. Je m’excuse pour mon français, j’espère pouvoir vous parler en français très bientôt » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 4, 2023

#Marcelino : « Permettez moi de parler de mon admiration pour les supporters, le club. Remercier aussi Ribalta et Longoria et les équipes qui ont eu confiance en nous pour ce projet. Nous sommes enthousiaste pour ce nouveau projet dans un des plus grands clubs d’Europe » #ConfOM…

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 4, 2023