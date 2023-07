OM : Marcelino donne des indications sur le mercato à venir !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Interrogé sur le mercato à venir lors de la conférence de presse de présentation ce mardi, Marcelino ne cache pas qu’il va y avori des changements dans l’effectif.

Marcelino a évoqué le mercato estival de l’OM , il confirme les changements à venir, notamment des joueurs de couloir : « Il faudra faire quelques changements dans l’effectif. On en discute depuis un moment. Quand on voit ce qu’il y avait l’an dernier, la structure était différente. On veut des joueurs de côtés pour attaquer les espaces. On va discuter de tout ça ensemble. On doit chercher et trouver des joueurs dans le budget établi. Il faut fermer l’effectif et ensuite en faire une équipe. Pour cela on doit trouver des joueurs mais aussi des personnes qui sont compatibles. On doit essayer de minimiser au maximum les erreurs… »

Marcelino sait aussi qu’il va avoir besoin de renforcer sa ligne d’attaque : « On va commencer sans plusieurs éléments. On n’a pas d’excuse. On va avoir besoin de profils différents, il faudra se bouger sur les profils offensifs. Les attaquants seront peut-être ceux qui s’adapteront le plus facilement. On va essayer de travailler pour bien faire. C’est la position qu’on a aujourd’hui. »

