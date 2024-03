OM : Marcelino en remet une couche sur son départ

Parti de l’Olympique de Marseille après quelques mois seulement, Marcelino est revenu sur son départ au micro de Movistar. Le coach espagnol explique que c’est à cause de sa proximité avec Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille a décidé de se séparer de deux entraîneurs différents depuis le début de la saison avec Marcelino et Gattuso. L’Espagnol a quitté le club en septembre dernier et est revenu une nouvelle fois sur les raisons qui l’ont poussé à quitter l’OM. Le coach explique qu’il s’agit bien d’une raison personnelle, notamment sa proxmimité avec Pablo Longoria, le président du club qui était sur la sellette.

S’il partait ou qu’il était mis de côté, cela n’avait pas de sens que je sois là

« Les conversations se sont poursuivies jusqu’à ce que nous arrivions à la conclusion que la meilleure chose à faire était de clore notre chapitre là-bas, explique Marcelino à Movistar. On disait que j’étais l’entraîneur en raison de mon amitié avec Pablo Longoria, donc s’il partait ou qu’il était mis de côté, cela n’avait pas de sens que je sois là »

« L’éviction de Gattuso a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel »

« Émotionnellement, c’était très compliqué. Avec Marcelino, en plus d’être mon ami, je crois en sa valeur professionnelle et je voulais vraiment que notre relation fonctionne, a affirmé Longoria. Si dans le monde du football, nous laissons les gens de côté, cela devient quelque chose avec lequel on ne peut pas travailler ». Le président de l’OM a également évoqué l’éviction de Gennaro Gattuso. « Cela a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel. C’est une personne pleine de valeurs, c’est une personne qui partage avec moi la passion de ce sport. Cela m’a fait beaucoup de mal sur le plan personnel. »