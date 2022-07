OM – MARIGNANE GIGNAC (4-1) : Les temps forts, les buts, le onze, le système, les changements…

L’OM a lancé sa saison 2022/2023 avec un premier match amical face à Marignane Gignac au centre RLD ce mercredi. Pour cette première rencontre, les hommes de Tudor se sont imposés 3-1 avec notamment un triplé de Dieng.

Tudor a lancé son 3-4-3 avec Lirola et Kolasinac comme pistons mais aussi Payet et Gerson à la construction. Le jeune Mmadi est aligné en défense.

Le onze de départ

Lopez

Mmadi Gigot Touré

Lirola Guendouzi Targhalline Kolasinac

Gerson Payet

Bakambu

Le onze de la seconde mi-temps

Van Neek

Mmadi Caleta-Car Peres

Under Rongier Gueye Amavi

Elmaz Ben Seghir

Dieng

𝗟𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 ⚔️ Voici les 11 joueurs qui débuteront ce premier match de préparation 🆚 @MGFC_Officiel ⚡️#OMMGFC pic.twitter.com/2Ld9nmnKX6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 13, 2022

Le système

Sans surprise Igor Tudor propose un 3-4-3. Une défense avec 3 centraux, deux milieux défensifs et deux pistions. Devant c’est une pointe et deux soutiens. Un 3-4-2-1 si on veut être plus précis.

Les temps forts

Dimitri Payet a débuté cette rencontre avec le brassard de capitaine. L’OM essaye de construire, Bakambu s’offre une première frappe après une récupération dans la surface mais le tir est trop mou (3′). La recrue Isaak Touré fait parler sa puissance, Gerson joue plutôt à droite. Nouvelle occasion pour l’OM avec un débordement à droite, le centre à ras de terre est sorti devant Bakambu (7′). Payet trouve Guendouzi dans la surface, le centre à ras de terre trouve Lirola, la frappe s’envole (13′). Touré impose son physique, il monte et hérite d’un ballon dans la surface, sa frappe est sortie par le portier (15′). Belle combinaison Payet/Gerson, le brésilien décale Kolasinac qui le retrouve, mais le brésilien est contré (17′). L’OM multiplient les occasions… L’ancien marseillais prend sa chance de loin, sa frappe ne trouve pas le cadre (20′), première occasion pour l’équipe de N2. Encore une combinaison des marseillais, Kolasinac centre encore, cette fois Payet rate sa frappe (21′). Dans la foulée, le meneur de jeu tente de trouver la lucarne mais sa frappe fuit le cadre (22′). C’est finalement Bakambu qui va ouvrir le score suite à un corner de Payet. (1-0 / 24′). La fin de mi-temps est plus ternes, malgré deux coups francs de Payet et une volée de Guendouzi contrée. Mmbadi prend un jaune sur une action anodine (45′) et c’est la mi-temps après un contre marseillais, un centre de Payet et une tête de Targhalline trop molle…

🔥 Ouverture du score de l’OM. Dimitri Payet dépose le ballon sur la tête de Guendouzi qui dévie pour Bakambu qui surgit au second poteau et pousse le cuir au fond des filets. pic.twitter.com/9IyVK9ARkZ — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022

Igor Tudor propose une autre équipe pour cette seconde mi-temps. Seul le jeune Mmadi reste sur la pelouse, les 10 autres joueurs sont changés. Caleta Car se troue sur une tête en retrait et permet aux visiteurs d’égaliser par Nagui (1-1).

🔥 Égalisation de Marignane ! Grand dégagement du portier de Marignane, mauvaise appréciation de Caleta-Car qui manque son intervention. Nagui se présente seul face au but et remporte son duel. pic.twitter.com/LQblaFEbNz — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022



Under repique au centre et frappe fort, le tir est dévié sur la barre par le gardien (51′). Dans la foulée c’est Diarra qui trouve aussi la barre (52′). But de Dieng ! Bien lancé par Under, l’attaquant sénégalais crochète et marque (2-1 / 53′).

✨ L’OM qui reprend l’avantage ! Under qui délivre une belle passe à Bamba Dieng qui ne tremble pas devant la cage. pic.twitter.com/naUs0mQKtJ — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022

Dieng est encore lancé en profondeur, il frappe sur le poteau (65′). Domination des marseillais, mais le rythme est plus lent et les occasions plus rares. Bamba Dieng a de l’espace, il est lancé, il attend puis frappe fort, gardien et poteau (78′). Under sert Dieng dans la surface, l’attaquant sénégalais est bousculé, penalty qu’il transforme lui même (3-1 / 82′).

🔵⚪️ Dieng transforme un penalty qu’il a lui-même obtenu. Ca fait 3-1 pour l’OM. pic.twitter.com/TVKyYNi2Am — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022



Dieng est trouvé dos au but, il contrôle et se retourne tout en puissance, sa frappe ne trouve pas le cadre (87′). Bonne frappe de Ben Seghir, sortie par le portier (90′). Dieng s’offre un triplé, il est trouvé par Gueye, cette fois il place un lob (4-1 / 91′).

L’OM s’impose 4-1, avec une belle entrée en jeu de Bamba Dieng en seconde mi-temps, Isaak Touré a montré de belles choses en première période.