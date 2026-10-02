OM : Marseille parmi les équipes qui imposent le plus leur jeu

Malgré un début de saison compliqué sur le plan des résultats, l’OM affiche des indicateurs intéressants dans le jeu. Selon les données publiées par l’Observatoire du football CIES, Marseille fait partie des équipes qui parviennent le mieux à imposer leur style à l’adversaire.

L’OM 3e de Ligue 1

Le CIES classe l’OM à la 50e place mondiale selon son indice de domination du jeu.

À l’échelle de la Ligue 1, Marseille occupe surtout la 3e position, derrière le PSG et le Paris FC.

L’équipe de Bruno Genesio obtient un score particulièrement élevé de 85/100 pour le contrôle du jeu, contre 53/100 concernant la pression exercée sur l’adversaire.

Ces statistiques offrent un contraste avec les difficultés rencontrées depuis le début de saison. Elles montrent que l’OM parvient régulièrement à maîtriser le ballon et à imposer certaines séquences, sans toujours réussir à transformer cette domination en résultats.

Un axe que Bruno Genesio devra désormais convertir en davantage d’efficacité dans les deux surfaces.