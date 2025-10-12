OM – Mason Greenwood, entre Angleterre et Jamaïque : un avenir international toujours flou

L’attaquant de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood, voit son avenir international toujours suspendu entre deux rives. Sélectionné une seule fois avec l’Angleterre en septembre 2020, lors d’un match de Ligue des nations contre l’Islande, l’ancien prodige de Manchester United n’a plus jamais porté le maillot des Three Lions depuis son exclusion du groupe pour non-respect des règles sanitaires, aux côtés de Phil Foden.

Âgé de 24 ans, Greenwood a tenté de relancer sa carrière à Getafe avant de rejoindre l’OM l’été dernier, où il s’est très rapidement imposé sous les ordres de Roberto De Zerbi. Dans le même temps, le joueur a obtenu la nationalité jamaïquaine en 2024 — une démarche facilitée par la direction marseillaise et soutenue par son entourage. Ce changement visait également à libérer une place d’extracommunautaire dans l’effectif phocéen, un atout stratégique pour le club en vue des prochains mercatos.

Le président de la Fédération jamaïquaine, Michael Ricketts, a confirmé au journal l’Equipe ce dimanche que « tous les documents étaient en règle », mais Greenwood n’a pas encore déposé de demande officielle auprès de la FIFA pour représenter les Reggae Boyz. Selon une source proche de la sélection, le joueur ne se sentirait « pas encore prêt » à franchir le pas.

Côté anglais, Thomas Tuchel, successeur de Gareth Southgate, a fermé la porte à un retour :

« Il essaie de jouer pour la Jamaïque, donc on n’y a pas réfléchi davantage. » (source : l’Equipe”

Ainsi, entre ambitions personnelles et considérations administratives, Mason Greenwood reste sans patrie footballistique définie — une situation aussi symbolique que révélatrice de sa carrière en reconstruction.