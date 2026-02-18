OM : Mason Greenwood et le Real Madrid, quand l’IA s’invite dans le mercato !

Le nom de Mason Greenwood continue d’alimenter les discussions autour de l’OM. Cette fois, ce n’est ni une rumeur classique ni une indiscrétion de coulisses, mais un scénario issu d’une intelligence artificielle qui fait réagir. Le média espagnol Defensa Central évoque un transfert hypothétique vers le Real Madrid.

Un transfert imaginé par une IA

Dans un article publié récemment, Defensa Central s’est appuyé sur l’outil d’intelligence artificielle Perplexity pour établir ce qu’il présente comme le « mercato idéal » du Real Madrid. Parmi les profils suggérés figure Mason Greenwood, actuellement joueur de l’OM.

Selon cette simulation, l’attaquant anglais serait recommandé aux dirigeants madrilènes pour un montant estimé à 80 millions d’euros. L’IA propose également d’autres recrues prestigieuses : Nico Schlotterbeck pour 70 millions d’euros et Enzo Fernandez pour 100 millions d’euros.

Il s’agit toutefois d’un exercice théorique et non d’une information mercato au sens strict. Aucune source institutionnelle ni déclaration officielle ne vient appuyer l’existence de discussions entre le Real Madrid et l’OM concernant Mason Greenwood.

L’OM face aux spéculations estivales

La situation de Mason Greenwood suscite logiquement l’attention, compte tenu de ses performances et de sa valeur marchande potentielle. Comme souvent à l’approche des périodes de transferts, les projections et scénarios se multiplient dans la presse européenne.

Dans ce cas précis, le contenu repose sur une modélisation algorithmique et non sur des éléments factuels liés au marché des transferts. Ce type d’approche illustre néanmoins l’émergence croissante de l’IA dans le traitement médiatique du football.

À ce stade, aucun élément vérifiable ne permet d’établir un intérêt concret du Real Madrid. La direction de l’OM, de son côté, n’a communiqué aucune indication allant dans ce sens.