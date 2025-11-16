OM : Mason Greenwood récompensé !

Cela devient presque une routine pour Mason Greenwood. Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024, l’ailier droit anglais s’est imposé comme l’un des leaders offensifs les plus décisifs de Ligue 1. Déjà co-meilleur buteur du championnat la saison passée, le joueur formé à Manchester United continue d’affoler les compteurs et de porter l’équipe de Roberto De Zerbi.

Après un début d’exercice 2024-2025 légèrement moins spectaculaire, Greenwood a retrouvé toute son efficacité en octobre. Son match exceptionnel contre Le Havre, ponctué d’un quadruplé, a illustré son retour au tout premier plan. Une performance qui l’a immédiatement placé parmi les favoris pour le trophée de meilleur joueur du mois.

𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧’𝐬 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 🪄 Auteur d’un incroyable quadruplé face au Havre, Mason Greenwood décroche le Trophée UNFP du Joueur du Mois d’octobre ! Félicitations Mason !#tropheesUNFP pic.twitter.com/YumdUNXR2p — UNFP (@UNFP) November 16, 2025



La Ligue de Football Professionnel a publié ce dimanche les résultats du vote, confirmant la tendance : Greenwood a remporté la distinction avec 38 % des voix, devançant Joaquin Panichelli (32 %) et Sofiane Diop (30 %). Une nouvelle preuve de son impact majeur sur le championnat et de l’adhésion qu’il suscite auprès des supporters comme des observateurs.

Greenwood élu meilleur joueur du mois d’octobre

Cette récompense vient surtout valider la régularité du joueur. Depuis son arrivée, Greenwood ne se contente pas d’enchaîner les bonnes performances : il influence le jeu marseillais, bonifie ses partenaires et répond présent lors des moments clés. Son entente avec les autres éléments offensifs de l’OM constitue aujourd’hui l’un des moteurs du projet De Zerbi.

Pour Marseille, cette distinction n’est pas anecdotique. Elle met en lumière la dynamique retrouvée d’un joueur considéré comme essentiel dans la quête d’Europe. Dans un championnat où la concurrence offensive est particulièrement relevée, Greenwood parvient non seulement à suivre le rythme, mais à s’en détacher.