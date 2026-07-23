OM : Mason Greenwood s’offre une pleine page pour les supporters !

Quelques jours après son départ pour Fenerbahçe, Mason Greenwood a tenu à adresser un ultime message aux supporters de l’OM. L’attaquant anglais a fait publier une lettre ouverte dans La Provence, dans laquelle il remercie le club, ses coéquipiers, le staff et les fans marseillais. Un hommage appuyé à son passage à Marseille, marqué notamment par l’atmosphère du Stade Vélodrome.

Un adieu officiel aux supporters de l’OM

Après l’officialisation de son transfert vers Fenerbahçe, Mason Greenwood a choisi de s’adresser directement aux supporters de l’Olympique de Marseille. Mardi, une pleine page intitulée « Le mot de Mason Greenwood » a été publiée dans le quotidien régional La Provence. Le message, signé de la main du joueur et accompagné du numéro 10 qu’il portait sous les couleurs marseillaises, marque la fin officielle de son aventure avec le club phocéen.

Dans cette lettre ouverte, l’ailier anglais revient sur son passage à Marseille et adresse ses remerciements à l’ensemble des personnes qui l’ont accompagné durant cette période. Il cite tour à tour le club, ses coéquipiers, le staff, mais réserve une place particulière aux supporters olympiens.

« Alors que mon aventure avec l’Olympique de Marseille touche à sa fin, je tenais à vous adresser un dernier message du fond du cœur. Au club, à mes coéquipiers, au staff, et surtout aux incroyables supporters de l’OM : merci de m’avoir accueilli dès le premier jour et de m’avoir soutenu tout au long de mon parcours ici. Votre soutien indéfectible a représenté bien plus que ce que les mots peuvent exprimer. Je n’aurais jamais pu accomplir tout cela sans vous. »

Le Stade Vélodrome au cœur de son hommage

Dans son message, Mason Greenwood insiste également sur ce qui l’a le plus marqué durant son passage à l’OM : l’ambiance du Stade Vélodrome. L’international anglais rend hommage à la ferveur des supporters marseillais, qu’il considère comme un élément majeur de son expérience sous le maillot olympien.

« Je n’oublierai jamais l’atmosphère unique du Vélodrome. Votre passion, votre énergie, vos chants et la fierté avec laquelle vous portez ce club font de ce stade l’un des lieux les plus exceptionnels du football. Porter ce maillot et représenter l’Olympique de Marseille a été un immense honneur. »

Ce passage met en avant l’attachement du joueur à l’environnement marseillais, quelques jours seulement après son départ vers le championnat turc.

🚨 MASON GREENWOOD A ACHETÉ UNE PAGE DANS LA PROVENCE POUR DIRE AU REVOIR AUX FANS DE L’OM ! 👋💙🤍 “Je n’oublierai JAMAIS l’atmosphère unique du Vélodrome.” 🏟️ 📸 @laprovence pic.twitter.com/NQeNXZEo2b — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 22, 2026

Des souvenirs qui resteront liés à Marseille

Pour conclure sa lettre, Mason Greenwood affirme qu’il conservera un souvenir durable de son expérience à l’OM. L’attaquant évoque les liens créés durant son passage au club et assure que Marseille conservera une place importante dans sa carrière.

« Même si cette aventure s’achève aujourd’hui, les souvenirs, les amitiés et les expériences que j’emporte avec moi resteront gravés à jamais. L’Olympique de Marseille occupera toujours une place particulière dans mon cœur et, où que ma carrière me mène, je repenserai toujours à mon passage ici avec une immense fierté et une profonde gratitude. Merci pour tout. Allez l’OM. »

Avec cette lettre publiée dans La Provence, Mason Greenwood a ainsi choisi de tourner la page marseillaise en adressant un dernier hommage aux supporters de l’OM, au Stade Vélodrome et à l’ensemble du club, quelques jours après son transfert vers Fenerbahçe.