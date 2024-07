OM : Matches amicaux, jeunes intégrés… les premières infos sur la présaison !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va reprendre ce jeudi 4 juillet le chemin de l’entrainement sous les ordres du nouvel entraineur Roberto De Zerbi. La Provence livre les premières informations sur la présaison, cinq matches amicaux sont prévus, plusieurs jeunes éléments du centre de formations ont été conviés.

En effet, l’a préparation de l’OM commence demain. Cinq matchs amicaux sont prévus. La Provence livre plusieurs détails, « les deux premières rencontres ont déjà été fixées, contre Nîmes (National) le 21 juillet et Toulon (National 2) le 24 juillet, à La Commanderie (en direct sur la chaîne Twitch du club). Dans la foulée, une troisième opposition est prévue toujours au centre d’entraînement marseillais, avant deux joutes à l’étranger, début août. Les dates et les adversaires ne sont pas encore connus. » A noter qu’il n’y aura pas de match au Stade Vélodrome, réquisitionné pour les Jeux olympiques.

Concernant l’effectif, il y a déjà eu plusieurs départs. Vitinha ne reviendra pas de son prêt, Correa, Onana et Gueye sont partis tout comme Ndiaye qui vient d’être transféré à Everton. Brassier qui devrait rapidement être officialisé sera lui présent, alors que les internationaux Clauss, Murillo mais aussi la recrue Koné arriveront plus tard. La Provence rajoute que plusieurs jeunes du centre de formation seront aussi présents. « Gaël Lafont, Yanis Sellami, Darryl Bakola, Enzo Sternal et Keyliane Abdallah mais aussi Raimane Daou et Roggerio Nyakossi ainsi que la recrue Alexi Koum seront présents demain. »

