OM : Matches reportés, joueurs infectés… Vers une saison de Ligue 1 « bidon » à cause de la covid-19 ?

Extrait DFM. Selon notre consultant Jean Charles De Bono, la situation sanitaire en cours risque de fausser l’intérêt du championnat de France cette année …

La saison n’a pas encore commencée, mais la pandémie de Covid-19 perturbe déjà le bon déroulement du championnat. Le match opposant l’OM à l’AS Saint Etienne a été reporté. Selon Jean-Charles De Bono, ce n’est que le premier d’une longue série. Et cela risque de fausser le championnat…

Où ON VA CALER LES MATCHS MANQUANTS ? A LA LFP, ILS VONT AVOIR DU BOULOT…

« Je pense qu’on avoir un championnat « Bidon ». Quand je dis bidon entre guillemets, c’est à cause de toutes les mésaventures qui vont se passer. Les matchs reportés, les joueurs malades, les quatorzaines de certains membres du staff… Parce que là aussi c’est pareil. Imaginez demain, il y a un problème avec le staff, qui va entraîner ? Qui va juger celui qui est apte ou non à jouer ? Comment un entraîneur va pouvoir composer une équipe s’il n’est pas là ? Il y a aussi les arrêts d’entraînements collectifs pendant une semaine en cas de contamination, qui risquent de perturber la préparation physique. Et après quand tu vas reprendre, tu vas jouer tous les 3 jours ! Et où on va les caler les matchs manquants ? A la LFP, ils vont avoir du boulot… Quand tu ajoutes en plus le parcours du PSG et Lyon en coupe d’Europe… Ils vont avoir un tas de choses qui font que ça va être compliqué de recaler les matchs… »

Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (17/08/2020)

Pour VOIR OU REVOIR EN INTÉGRALITÉ NOTRE DERNIÈRE ÉMISSION DÉBAT FOOT MARSEILLE