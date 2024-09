OM : Maupay explique sa relation particulière aux réseaux sociaux !

Présenté à la presse ce lundi au centre RLD, l’attaquant Neal Maupay a évoqué son rapport aux réseaux sociaux, il aime échanger !

Interrogé sur ses tweets au moment de signer à l’OM, Neal Maupay a expliqué son rapport à twitter. « J’aime bien utiliser les RS c’est assez marrant. Les supporters aiment ça aussi, discuter, critiquer, féliciter, ça ne me dérange pas. Quand j’ai envie de tweeter quelque chose je le fais, j’aime bien ce jeu. La situation était claire avec Everton, je cherchais à partir et le club ne souhaitait pas me conserver? C’était juste un tweet marrant pour montrer que j’étais soulagé. »

