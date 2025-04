OM : Maupay met les points sur les i concernant De Zerbi !

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Neal Maupay a tenu à répondre aux rumeurs faisant état de tensions entre le vestiaire et l’entraîneur. Selon l’attaquant, l’ambiance au sein du groupe reste bonne malgré les résultats en demi-teinte.

Ces derniers jours, des informations relayées par certains médias évoquaient un possible fossé entre les joueurs et leur coach. Une situation que Maupay réfute fermement. “Il n’y a pas de cassure entre le coach et nous, au contraire. On peut tous sortir grandis dans ces moments comme ça et même plus proches.”

Neal Maupay dément toute cassure avec son entraîneur

L’attaquant insiste sur le fait que le groupe reste soudé et engagé derrière son entraîneur. “On est venu ici en connaissant le coach, il est tellement passionné et a à cœur de mener notre projet qu’il y a des choses à régler après des mauvaises performances.” Il compare la dynamique actuelle du club à des relations familiales où des ajustements sont parfois nécessaires. “Dans les familles ou dans les couples, il faut savoir se dire les choses. On est tous avec lui. Si on veut bien finir le championnat, on a besoin de lui et de tout le monde.”

Avec cette prise de parole, Neal Maupay cherche à apaiser les tensions et à recentrer l’attention sur les prochains objectifs de l’équipe. La fin de saison approche et chaque point comptera pour atteindre les ambitions du club. Reste à voir si les résultats à venir viendront conforter ce discours et redonner une dynamique positive au groupe.