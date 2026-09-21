OM : Maupay très marqué après ses ratés face au PSG, “c’est compliqué pour moi”

Titularisé pour la première fois de la saison face au PSG dimanche soir, Neal Maupay avait une énorme occasion de marquer des points dans la hiérarchie de Bruno Genesio. L’attaquant de l’OM s’est procuré deux situations très franches mais n’a pas réussi à les convertir lors de la défaite marseillaise (1-2). Après la rencontre, il n’a pas cherché d’excuse.

C’était l’un des choix forts de Bruno Genesio pour le Classique. Alors que Keyliane Abdallah avait marqué quelques jours plus tôt face au Besiktas, l’entraîneur olympien a décidé de titulariser Neal Maupay à la pointe de l’attaque.

Une première cette saison en match officiel pour l’attaquant de 30 ans. Et Maupay a eu les opportunités pour justifier ce choix.

Deux énormes occasions pour Maupay

La première intervient à la 38e minute. Amine Gouiri trouve parfaitement son partenaire au point de penalty. Maupay dispose d’une excellente situation mais sa frappe du pied gauche passe à côté du but de Safonov.

Une occasion qui aurait pu permettre à Marseille de prendre les commandes du Classique.

Puis, à la 62e minute, Gouiri sert de nouveau Maupay sur un centre en retrait. Le ballon arrive légèrement derrière l’attaquant, qui ne parvient pas à suffisamment redresser sa tentative.

Quatre minutes plus tard, le PSG ouvre le score. Deux situations qui ont forcément laissé beaucoup de regrets à Maupay après la rencontre.

Maupay : « J’aurais dû marquer »

En zone mixte, l’ancien attaquant d’Everton a livré une autocritique particulièrement claire.

« Je suis un attaquant, je veux marquer des buts et ça aurait récompensé la plutôt bonne performance de l’équipe. J’aurais aimé marquer, j’aurais dû marquer. »

Maupay connaît parfaitement les exigences de son poste et n’a pas tenté de minimiser l’importance de ses occasions.

« C’est compliqué pour moi parce que quand on est attaquant et quand on se retrouve dans ces positions, on doit mettre les occasions au fond. »

L’attaquant marseillais a ensuite utilisé une comparaison avec deux des meilleurs buteurs européens pour expliquer sa frustration.

« J’aimerais bien être comme Harry Kane ou Haaland et marquer cinquante buts par saison, mais ce n’est pas comme ça. »

« Malheureusement, ça ne suffit pas »

Au-delà de ses occasions manquées, Maupay estime que l’OM a affiché un état d’esprit différent face au PSG après le naufrage à Istanbul contre Besiktas.

Mais cela n’a une nouvelle fois pas suffi pour obtenir un résultat.

« De notre état d’esprit, je pense qu’on n’a pas grand-chose à se reprocher depuis le début de saison, mais malheureusement ça ne suffit pas pour le moment. »

Le constat est cruel pour l’OM. Marseille a eu plusieurs opportunités de faire basculer le Classique, mais a encore payé son manque d’efficacité dans les deux surfaces.

Pour sa première titularisation de la saison, Maupay avait l’occasion de marquer des points auprès de Genesio et surtout de faire basculer un OM–PSG.

Cette fois, l’attaquant n’a pas réussi à la saisir. Et il est le premier à le reconnaître.