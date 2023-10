OM : Mauvaise nouvelle confirmée pour les supporters marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM retrouve la Ligue 1 ce weekend par un déplacement à Nice. Gennaro Gattuso et ses hommes ne pourront pas compter sur leurs supporters pour ce match…

Le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutouh a décidé que la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM devrait se disputer sans les supporters marseillais. « Le contexte national que nous connaissons, le contexte local avec l’affaire Youcef Atal ainsi que de probables manifestations propalestiniennes samedi, que j’interdirai, font que le moment n’est pas encore venu pour accueillir les supporters marseillais dans des conditions de sécurité adéquates. J’ai pris un autre arrêté d’interdiction de supporters se déclarant marseillais aux abords du stade. Cette rencontre est classée au plus haut niveau de risque par la direction nationale de lutte contre le hooliganisme. »

Côté terrain, Emran Soglo (buteur avec les U20 Anglais face au Portugal), Jonathan Clauss (titulaire lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ecosse), Amir Murillo (Titulaire avec le Panama), Azzedine Ounahi et Amine Harit (titulaires avec le Maroc, dont un but du second), et Chancel Mbemba (titulaire lors du nul 0-0 de la RDC face au Liberia) étaient en sélection et donc absents mardi au centre RLD.

Nidaye et Sarr déjà de retour de sélection, Veretout et Lodi présents !

Par contre, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr étaient de retour après le match du Sénégal à Lens lundi. Si le premier a participé à l’entrainement, le second a été ménagé. il a juste effectué des tours de terrain à l’échauffement. Si Samuel Gigot et Geoffrey Kondogbia était absents, deux autres joueurs blessés, Jordan Veretout et Renan Lodi (qui n’est pas allé en selection du Brésil) étaient bien présents à l’entrainement.

Les matchs des internationaux de l’OM

Jeudi 12 octobre

EMRAN SOGLO (11 minutes, entré à la 79′)

Roumanie 2-0 Angleterre (U20)

Euro Elite League – 17 heures à Bucarest

Vendredi 13 octobre

JONATHAN CLAUSS

Pays-Bas 1 – 2 France

Qualifications Euro 2024 – 20h45 à Amsterdam

CHANCEL MBEMBA

RD Congo 1-1 Nouvelle Zélande

Amical – 18 heures à Alicante

AMIR MURILLO

Panama 2 – 1 Curaçao

Ligue des Nations CONCACAF – 23h à Curaçao

Samedi 14 octobre

AMINE HARIT ET AZZEDINE OUNAHI

Côte d’Ivoire 1–1 Maroc

Amical

Lundi 16 octobre

ILIMAN NDIAYE ET ISMAILA SARR

Cameroun 0-1 Sénégal

Amical – à Lens

Mardi 17 octobre

JONATHAN CLAUSS

France 4-1 Ecosse

Amical – 21 heures à la Decathlon Arena

AMINE HARIT ET AZZEDINE OUNAHI

Maroc 3-0 Libéria

Eliminatoires CAN 2024 – à Agadir

CHANCEL MBEMBA

RD Congo 0-0 Angola

Amical – à Lisbonne

AMIR MURILLO

Panama 3-0 Guatemala

Ligue des Nations CONCACAF– à Panama

EMRAN SOGLO (66′ / 1 but)

Angleterre 1-2 Portugal

Euro Elite League – 19 heures à Milton Keynes