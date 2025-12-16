Info Chrono
OM : Mauvaise nouvelle pour Aubameyang juste avant la CAN !
OM Actualités

OM : Mauvaise nouvelle pour Aubameyang juste avant la CAN !

Publié le - Mis à jour le

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, Pierre-Emerick Aubameyang a été contraint de déclarer forfait pour le premier match des Panthères. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, touché à la cuisse gauche lors de la victoire face à Monaco en Ligue 1 (1-0), ne pourra pas tenir sa place contre le Cameroun le 24 décembre à Agadir.

 

La nouvelle est tombée comme un coup de massue pour la sélection gabonaise. À 36 ans, l’avant-centre marseillais reste la référence offensive du Gabon et son absence pèsera lourd pour l’entrée en lice dans cette CAN 2025 particulièrement relevée. Du côté de l’OM, cette blessure soulève aussi des interrogations, tant l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone a été très sollicité depuis le début de saison.

 

Douleur à la cuisse pour Aubameyang !

 

 

La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a communiqué officiellement sur l’état de santé de son capitaine. L’instance précise que le joueur a « ressenti une douleur à la face postérieure de la cuisse gauche », confirmant son indisponibilité pour le premier rendez-vous du groupe F. Le match face au Cameroun, programmé au stade Adrar d’Agadir, se fera donc sans le meilleur buteur de l’histoire des Panthères.

La question de son retour reste toutefois ouverte. Selon la Fegafoot, « en fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable ». À défaut, Aubameyang pourrait effectuer son retour pour la dernière rencontre de la phase de groupes face à la Côte d’Ivoire, le 31 décembre.

 


Cette blessure intervient après une première partie de saison très dense avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Roberto De Zerbi, enchaînant les titularisations. Avant l’annonce officielle de son forfait, Walid Acherchour, membre de l’After Foot sur RMC, avait d’ailleurs alerté sur cette accumulation de matchs : « Il a le capot qui fume. Il ne devait pas jouer autant. Gouiri était le n°1 dans l’esprit de De Zerbi. Je n’en veux pas à Aubameyang, parce que même s’il est frustrant, il a rendu de fiers services depuis le début de saison (…) Maintenant, il faut qu’il se repose, mais le problème c’est qu’il ne va pas se reposer en allant à la CAN avec le Gabon ».

Pour l’OM, l’enjeu sera désormais de suivre attentivement l’évolution de cette blessure à la cuisse durant la CAN, afin d’éviter toute rechute à son retour à Marseille. Pour le Gabon, l’objectif sera de gérer au mieux l’absence temporaire de sa star offensive dans un groupe où chaque point comptera.

