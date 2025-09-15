OM : Mauvaise nouvelle pour De Zerbi ! Un forfait important face au Real !

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille à la veille de son entrée en Ligue des champions. Selon les informations de RMC Sport, Nayef Aguerd ne sera pas du déplacement à Madrid pour affronter le Real ce mardi soir. Touché à la tête lors du dernier match de Ligue 1 face à Lorient (victoire 4-0), le défenseur central marocain suit actuellement un protocole commotion, ce qui le rend indisponible pour cette rencontre de prestige au Santiago-Bernabeu.

La situation s’est précisée ce lundi matin lorsque Nayef Aguerd n’a pas participé à la dernière séance d’entraînement à la Commanderie. Déjà ménagé depuis le week-end, le joueur ne s’est pas remis à temps pour intégrer le groupe. Son absence représente un coup dur pour le staff de Roberto De Zerbi, qui comptait sur lui pour stabiliser la défense face à l’un des meilleurs attaques d’Europe.

Aguerd, une absence de poids pour l’OM face au Real Madrid

Aguerd s’était pourtant montré à son avantage vendredi dernier, en inscrivant le quatrième but marseillais contre Lorient. Sa complémentarité avec Benjamin Pavard, également arrivé en toute fin de mercato, laissait entrevoir une charnière prometteuse. Mais face au Real Madrid, l’OM devra faire sans lui.

🚨Nayef Aguerd FORFAIT FACE AU REAL !!! Selon @adrien_pittore et @RMCsport Nayef Aguerd a été touché à la tête contre Lorient. Protocole commotion déclenché, il ne sera pas du déplacement face au Real Madrid. pic.twitter.com/vm5f7yRxFR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2025



Cette indisponibilité oblige l’entraîneur olympien à revoir ses plans défensifs. Facundo Medina devrait logiquement être titularisé aux côtés de Pavard, tandis que Leonardo Balerdi, un temps incertain, pourrait également être relancé malgré des prestations en dents de scie depuis le début de saison.

Cette rencontre capitale en Ligue des champions s’annonce donc encore plus difficile pour un OM déjà privé d’Amine Gouiri, également touché. La profondeur d’effectif et la capacité d’adaptation du groupe marseillais seront mises à rude épreuve face à un Real Madrid toujours redoutable sur ses terres.