OM : Mauvaise nouvelle pour Harit !

Sortis tous les deux sur blessure face au PSG dimanche soir, Igor Paixão et Amine Harit doivent passer des examens complémentaires. Si le cas du Brésilien reste à préciser, celui d’Harit suscite désormais davantage d’inquiétude : alors que Bruno Genesio avait évoqué de simples crampes après le Classique, le Marocain serait finalement touché musculairement.

Le Classique perdu face au PSG (1-2) pourrait laisser quelques traces dans l’effectif marseillais.

L’OM avait d’abord perdu Igor Paixão dès la 30e minute, après une mauvaise réception lors d’un duel aérien. Puis Amine Harit avait également été contraint de céder sa place à la 63e minute.

Après la rencontre, Bruno Genesio s’était pourtant montré rassurant concernant le milieu offensif marocain.

« Harit, c’est des crampes. »

Mais les nouvelles du lendemain sont moins rassurantes.

Harit finalement touché musculairement

Selon les informations de L’Équipe, Amine Harit souffre finalement d’un problème musculaire et doit passer une IRM dans la semaine afin d’en connaître précisément la nature.

Une évolution notable par rapport au premier diagnostic livré à chaud par Genesio.

Il est encore trop tôt pour déterminer la gravité de la blessure et surtout une éventuelle durée d’indisponibilité. Aucune lésion précise n’a pour le moment été annoncée.

Les résultats de l’IRM seront donc particulièrement surveillés.

Le timing est d’autant plus frustrant qu’Harit venait de retrouver une place importante dans le onze de Genesio et avait été plutôt actif face au PSG avant sa sortie.

Paixão touché au niveau du péroné

La situation reste également à éclaircir concernant Igor Paixão.

Genesio avait évoqué après le match une possible torsion de la cheville. Mais selon L’Équipe, le Brésilien aurait en réalité reçu un coup au niveau de la tête du péroné et ressentirait également des douleurs musculaires.

Paixão doit passer des examens complémentaires ce mardi afin de déterminer la nature exacte de son problème et une éventuelle durée d’absence.

Là encore, aucun diagnostic définitif n’a été communiqué et il serait donc prématuré d’évoquer une fracture ou une longue indisponibilité.

Deux nouvelles incertitudes pour Genesio

Après un début de saison déjà marqué par les absences de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, Bruno Genesio pourrait donc devoir composer avec deux problèmes supplémentaires.

Pour Harit, la situation mérite particulièrement d’être surveillée : ce qui ressemblait dimanche soir à de simples crampes nécessite finalement une IRM.

L’OM devrait en savoir davantage dans les prochains jours sur l’état de santé du Marocain, tandis que Paixão doit être examiné dès ce mardi.