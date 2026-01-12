OM : Mauvaise nouvelle pour la formation !

L’Olympique de Marseille a vu son parcours en Coupe Gambardella s’arrêter prématurément ce dimanche. Opposés à l’OGC Nice en 32e de finale, les jeunes Marseillais ont été éliminés aux tirs au but (1-1, 5-3 tab), au terme d’un match longtemps maîtrisé mais finalement cruel.

Alors que l’OM disputera ce mardi soir (21h) un match décisif de Coupe de France face à Bayeux avec l’objectif d’atteindre les huitièmes de finale, les projecteurs étaient braqués dimanche sur les Minots, engagés dans la plus prestigieuse compétition nationale de la catégorie U19. Un rendez-vous important, qui s’est soldé par une désillusion face au rival niçois.

L’OM élimoné de la Gambardella dès les 32e !

Dans une rencontre disputée et engagée, les jeunes Olympiens ont pourtant su prendre les devants. L’OM a ouvert le score grâce à Antoine Valero, auteur d’une réalisation qui a récompensé une première période globalement maîtrisée par les Phocéens. Bien en place, sérieux dans l’organisation et appliqués dans l’utilisation du ballon, les Marseillais ont longtemps contenu les offensives du Gym.



Mais au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre a évolué. L’OGC Nice est parvenu à égaliser sur penalty, relançant totalement le suspense. Touchés mais pas abattus, les U19 de l’Olympique de Marseille ont tenté de reprendre le contrôle, sans toutefois parvenir à faire la différence dans le jeu. Le score est resté figé à 1-1 au terme du temps réglementaire.

Une séance de tirs au but fatale aux Minots

Comme le veut le règlement en Coupe Gambardella, les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but. Un exercice toujours délicat, où la réussite a cette fois tourné en faveur du Gym. Les Niçois se sont montrés plus efficaces, s’imposant 5-3.

Côté marseillais, la séance a été marquée par une tentative manquée d’Azhar Ali, dont la panenka n’a pas trouvé le chemin des filets. Un échec lourd de conséquences, qui a précipité l’élimination des Minots et mis un terme prématuré à leur aventure dans la compétition.

Cette sortie dès les 32es de finale constitue une déception pour la formation marseillaise, traditionnellement ambitieuse dans une épreuve qui met en valeur le travail des centres de formation. Pour l’_OM_, il faudra désormais tirer les enseignements de cette élimination et se recentrer sur les autres objectifs de la saison U19, avec l’ambition de poursuivre le développement des jeunes talents du club.