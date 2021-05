OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters… Pas de campagne d’abonnement cette saison !

A cause des incertitudes qui planent autour du Covid, l’OM ne va pas lancer de campagne d’abonnement lors de la saison à venir (2021/2022). Le directeur général du club explique pourquoi…

« La campagne d’abonnement est une tradition et un moment que vous, les supporters, attendez chaque saison avec impatience. Malheureusement, la situation sanitaire depuis plus d’un an a chamboulé les plans du club. La décision a été prise de ne pas lancer à ce jour de campagne pour la saison prochaine. » C’est avec ces mots que l’OM vient de publier un entretien avec le directeur général, Laurent Colette qui explique les raisons de ce choix…

rien ne nous permet à date de penser qu’aujourd’hui, nous pourrons offrir un libre accès à nos supporters dès le début du mois août — Colette

« Comme l’année dernière, les inconnues sur la situation sanitaire de la COVID-19 sont très nombreuses. Par conséquent les options qui étaient devant nous pour un retour au Stade Orange Vélodrome sont trop aléatoires. Nous le savons : proposer un abonnement, c’est offrir la possibilité de voir les 19 rencontres de championnat. Mais rien ne nous permet à date de penser qu’aujourd’hui, nous pourrons offrir un libre accès à nos supporters dès le début du mois août. Voilà pourquoi le Club a fait ce choix. (…) Le retour au stade ? Le sujet reste flou pour le moment, même si les autorités commencent à définir des protocoles qui seraient basés sur la présentation d’un passeport sanitaire : un test PCR négatif ou une vaccination. Nous étudions de très près la question pour pouvoir ouvrir nos portes dans les meilleures conditions de sécurité. C’est notre responsabilité et la chose la plus importante pour nous. Toutes les conditions doivent être réunies pour accueillir du public. Toutefois nous le savons : la situation sanitaire peut évoluer mais il convient de rester très prudents. » Laurent Colette – source : OM.fr (27/05/2021)