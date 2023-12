OM : Mauvaise nouvelle pour plusieurs groupes de supporters marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Suite au match entre l’OM et Lyon, l’utilisation de fumigènes et d’un laser dans le virage nord ont entrainé des sanctions de la commission de discipline de la LFP…

Ce 21 décembre, la commission de discipline de la LFP a pris les décision suivantes :

« 10e journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais du 6 décembre 2023. Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et expressions orales constatées : Fermeture pour un match ferme des espaces dédiés aux groupes des « Fanatics », « MTP », et « CA OM » situés dans la tribune Nord de l’Orange Vélodrome et amende ferme de 5 000 €. »

Fanatics, MTP et CA OM fermés face à Strasbourg !