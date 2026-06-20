OM : mauvaise nouvelle pour Quinten Timber !

Mauvaise nouvelle pour l’OM et pour les Pays-Bas. Touché lors d’un entraînement, Quinten Timber ne disputera pas le deuxième match de la sélection néerlandaise à la Coupe du monde 2026 face à la Suède. Sa présence pour la dernière rencontre du groupe reste également incertaine.

Quinten Timber absent pour Pays-Bas – Suède

L’international néerlandais Quinten Timber (25 ans), joueur de l’OM, ne participera pas à la rencontre entre les Pays-Bas et la Suède, programmée ce samedi à 19h00 dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Néerlandais abordent ce rendez-vous avec l’objectif de se relancer après leur match nul contre le Japon (2-2) dimanche dernier. Dans le même temps, la Suède reste sur une large victoire contre la Tunisie (5-1) et se présente avec un capital confiance élevé.

Victime d’une légère commotion cérébrale à l’entraînement, Quinten Timber a été contraint de déclarer forfait. Le staff médical des Pays-Bas a choisi de ne prendre aucun risque concernant l’état de santé du milieu de terrain marseillais.

Une incertitude avant le dernier match du groupe

Entré en jeu à la 71e minute contre le Japon à la place de Tijjani Reijnders, Quinten Timber avait participé à la fin de la rencontre inaugurale des Oranje dans ce Mondial 2026.

L’absence du joueur de l’OM constitue un coup dur pour la sélection néerlandaise, qui cherche à décrocher une première victoire dans cette compétition. Pour l’heure, sa participation au troisième match de groupe contre la Tunisie, prévu dans la nuit de jeudi à vendredi, n’est pas garantie.

Cette situation sera suivie de près par l’OM, alors que Quinten Timber poursuit son parcours international avec les Pays-Bas durant cette Coupe du monde 2026. Aucun risque supplémentaire ne devrait être pris tant que le joueur n’aura pas reçu le feu vert médical.