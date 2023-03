OM : Mauvaise nouvelle pour Tudor ? Un nouveau blessé ?

C’est la trève internationale et cela concerne plusieurs joueurs olympiens. Si Jordan Veretout n’a pas joué avec l’Equipe de France, Azzedine Ounahi est sorti sur blessure lors du match amical entre le Maroc et le Brésil. La gravité de la blessure et la durée d’indisponibilité du joueur sont encore inconnues.

Azzedine Ounahi s’est blessé lors de la victoire 2-1 du Maroc contre le Brésil, en amical ce 25 mars. Il est sorti à la 63e minute du match, remplacé par Abdelhamid Sabiri. En conférence de presse d’après match, le sélectionneur marocain Walid Regragui confirme la blessure du numéro 8 de l’OM. Le joueur doit passer des examens complémentaires dans les prochains jours pour connaitre la gravité de la blessure et la durée d’indisponibilité d’Ounahi.

🤕 Titulaire face à la Seleçao, Azzedine Ounahi a été remplacé à la 63e minute. Walid Regragui a confirmé que le joueur de l’OM était blessé sans en dire davantage sur la nature de sa blessure.https://t.co/uoe83Kemml pic.twitter.com/wTsEg3akJU — RMC Sport (@RMCsport) March 26, 2023

Ounahi est arrivé à l’OM au dernier mercato d’hiver, contre 10 millions d’euros, bonus compris, en provenance d’Angers. Même s’il n’est pas titulaire, le Marocain joue quelques bouts de matchs. Il a notamment marqué son premier but avec l’OM, le 1er février lors de la victoire 2-0 contre Nantes, à l’extérieur. L’OM a recruté Ounahi pour le préparer à la saison prochaine et pallier un potentiel départ de Guendouzi.

On suivait Ounahi depuis longtemps

« C’est important pour nous de recruter des joueurs de Ligue 1, pour la connaissance du championnat. On le suivait depuis longtemps. Je crois que c’est un joueur spécial, de talent, avec la capacité de déséquilibre qu’il a. Pour renforcer l’effectif, c’était nécessaire de trouver un joueur de percussion, avec de la conduite de balle. Azzedine est jeune, il aura besoin d’une période d’adaptation. On veut une identité collective forte. On veut aussi créer de la valeur. » Pablo Longoria – Source : conférence de presse OM (2/02/2023)

Si la blessure d’Ounahi est de longue durée cela pourrait handicaper fortement son adaptation à l’OM. Affaire à suivre…