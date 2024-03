OM : Mbappé reconnaît cet énorme atout de Marseille !

En conférence de presse en direct du Vélodrome pour évoquer la rencontre entre la France et le Chili qui aura lieu ce mardi, Kylian Mbappé a reconnu l’énorme ambiance du Vélodrome.

Ce mardi l’Equipe de France recevra le Chili au Vélodrome pour la dernière rencontre de préparation avant l’Euro. Pour évoquer ce match, la Fédération Française de Football a envoyé Kylian Mbappé en conférence de presse. Après avoir répondu à quelques questions sur l’actualité des Bleus, il a évoqué son arrivée au Vélodrome en tant que joueur du PSG. Il reconnaît que l’OM a l’un des meilleurs publics de France, pour ne pas dire le meilleur.

C’est un des stades en France où il y a le plus d’ambiance. Cela fait partie des deux ou trois stades en France qui sont les plus chauds

💬 Kylian Mbappé : « Pour la plupart de ma carrière, je suis venu ici en tant que rival. En tant que joueur des Bleus, ça va être cool de jouer dans un stade où il y a le plus d’ambiance » Suivez en direct la conférence de presse de Kylian Mbappé : https://t.co/fMGFXMu0iv pic.twitter.com/Qkp881N52C — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2024

« Je n’aurai pas la prétention de demander du soutien. Je vais juste me concentrer pour jouer. Et peu importe l’accueil qui me sera réservé, je vais donner le meilleur de moi-même pour amener une réaction. Et, pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé. Il y a un Classico dimanche et je suis joueur du PSG donc si je suis sifflé, c’est la vie. Je ne prendrai pas ça personnellement et ça ne changera pas ma manière de jouer. Mais si je ne suis pas sifflé, je serais agréablement surpris. Comme quoi, des fois, on peut avoir de bonnes surprises. La plupart de ma carrière je suis venu ici en tant que rival donc c’est sûr que je n’ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade. Maintenant comme je suis là en tant que joueur de l’équipe de France, c’est sûr que ça va être cool de jouer ici. Il y a une bonne ambiance, c’est un grand stade. Voilà, c’est un des stades en France où il y a le plus d’ambiance. Cela fait partie des deux ou trois stades en France qui sont les plus chauds. Donc cela va être cool de jouer ici. Mais même quand je viens en tant que Parisien, c’est cool. Même si on est de l’autre côté, il y a une bonne ambiance et cela nous donne toujours envie de faire un bon match. »