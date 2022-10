OM : Mbemba affiche ses ambitions élevées pour la Ligue des Champions !

En conférence de presse ce lundi avant la rencontre face au Sporting au Vélodrome, Chancel Mbemba a affiché ses ambitions pour les prochains matchs de Ligue des Champions.

« Les attentes? Moi je vais vous dire un truc important. Sur le terrain, je ne suis pas seul. J’ai besoin de l’équipe, on part à la guerre ensemble. Pas pour moi. On sait très bien que ça n’a pas marché sur certains matchs mais on ne va pas abandonner. Il reste 4 matchs de Ligue des Champions, on va faire mieux. Après ça, on pourra faire notre bilan » Chancel Mbemba – Source : Conférence de presse (03/10/22)

#Mbemba : « Les attentes? Moi je vais vous dire un truc important. Sur le terrain, je ne suis pas seul. J’ai besoin de l’équipe, on part à la guerre ensemble. Pas pour moi. On sait très bien que ça n’a pas marché sur certains matchs mais on ne va pas abandonner » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2022