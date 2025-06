OM : Mbemba lâche, “je dis merci à Marseille”

Chancel Mbemba a confirmé ce dimanche soir, après la victoire de la République Démocratique du Congo face à Madagascar (3-1) en match amical, qu’il ne porterait plus le maillot de l’Olympique de Marseille après le 30 juin. Le défenseur congolais a profité de son passage en zone mixte pour faire ses adieux au club phocéen, avec lequel il a disputé deux saisons.

Mbemba confirme son départ de Marseille

« Mon contrat se termine le 30 (juin). Après, quand c’est terminé, je dis merci à Marseille et à tous les supporters de l’OM. Moi j’ai mouillé mon maillot et Dieu m’a permis de rentrer dans l’histoire du club. J’ai fait deux saisons merveilleuses, je n’ai pas triché, et je souhaite de bonnes choses à tous mes collègues et au club. Mon histoire s’arrête le 30 (juin) et j’espère que les meilleurs défenseurs, plus que moi, vont venir à l’OM. »

Arrivé à Marseille en 2022 en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba a rapidement séduit par son engagement et sa régularité en défense centrale. Malgré une fin de saison passée dans le « loft », écarté du groupe professionnel, le joueur de 29 ans assure être resté irréprochable sur le plan de l’attitude.

« Le plus important, allez Marseille, on est ensemble. Frustré de cette saison dans le loft ? C’est la vie, le plus important c’est que j’ai gardé mon calme, je suis resté professionnel, j’ai respecté le club et mon contrat. Je suis toujours à 100 % alors que personne ne croyait en moi, j’ai travaillé à fond et l’aventure va continuer. »

Une page se tourne à l’OM

Avec plus de 80 matchs disputés sous le maillot marseillais, Mbemba aura marqué les esprits par son professionnalisme. Son départ marque la fin d’un cycle dans un club qui s’apprête à vivre un nouveau chapitre avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc. L’avenir de Chancel Mbemba reste encore à définir, mais le capitaine des Léopards se dit concentré sur la suite de sa carrière, après avoir laissé une trace positive à Marseille.