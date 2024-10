OM : Mbemba sauveur de la RDC, des anciens Olympiens brillent au Sénégal…

Mis à pied et placardisé par l’OM cet été le défenseur central, capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, continue de briller en sélection. À noter que d’autres internationaux africains partis de Marseille cet été, ont également brillé sur leur continent…

En effet, l’ancien joueur de Porto, qui n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe de Roberto De Zerbi cette saison a permis aux siens, à l’occasion d’un match comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN, d’arracher la victoire contre la Tanzanie (1-0). En effet, l’international au 85 sélections était à la réception de l’unique corner congolais du match, pour venir placer une tête qui sera ensuite prolongé, dans ses propres filets, par le tanzanien Clément Mzize.

54’ But pour la RDC ! La tête en retrait de Chancel Mbemba est prolongé par Clement Mzize dans ses propres filets. 1-0 pour les Léopards !#AFCONQ2025 #RDCTAN pic.twitter.com/Iu1KAkMQ6N — LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) October 10, 2024

À noter également que lors de la rencontre Sénégal/Malawi, l’ancien Olympien Ppe Gueye a marqué un très beau but sur une passe… d’Iliman Ndiaye !

Longoria qui n’a pas insisté avec Ndiaye pour laisser place à Carboni et Harit.. j’en reviens tjrs pas.. #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/cItKX2gOBT — Le Bantou Dingari . 🇸🇳🇨🇩 (@baky_leb93) October 11, 2024

Internationaux OM : Le programme du Week-end !

C’est déjà la deuxième trêve internationale de cette saison 2024/2025. 11 joueurs de l’OM sont concernés par ces matches amicaux ou de qualification avec leurs sélections. Voici le programme complet pour la fin de cette trêve d’octobre !

Alors que les jeunes U19 français Alexi Koum et Gaël Lafont ont fait match nul 1-1 face au Danemark U19 mercredi, Geronimo Rulli était titulaire face au Venezuela ce jeudi. Le portier marseillais a encaissé un but mais a aussi été décisif. Valentin Carboni est blessé et a fait son retour à Marseille, Leonardo Balerdi est lui entré en jeu à la 68′ minute avec le numéro 13 dans le dos. Otamendi a ouvert le score dès la 13e minute, Rondon a égalisé à la 65′.

Samedi 12 octobre

Geoffrey Kondogbia

Maroc – RCA

Qualification CAN

Amir Murillo

USA – Panama

Amical

Pierre-Emile Højbjerg

Espagne – Danemark

Ligue des Nations

Ulisses Garcia

Serbie – Suisse

Ligue des Nations

Alexi Koum et Gaël Lafont

Belgique U19 – France U19

Amical

Lundi 14 octobre

Roggerio Nyakossi

Roumanie U20 – Suisse U20

Amical

Mardi 15 octobre

Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Carboni

Argentine – Bolivie

Qualification coupe du monde 2026

Geoffrey Kondogbia

RCA – Maroc

Qualification CAN

Amir Murillo / Derek Cornelius

Canada – Panama

Amical

Pierre-Emile Højbjerg

Suisse – Danemark

Ligue des Nations

Ulisses Garcia

Suisse – Danemark

Ligue des Nations

Alexi Koum et Gaël Lafont

Angleterre U19 – France U19

Amical

