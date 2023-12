OM: Mbemba se méfie de Clermont !

L’Olympique de Marseille recevra le Clermont Foot 63 ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens, actuels 6e, restent sur trois victoires consécutives en championnat. Présent en conférence de presse, Chancel Mbemba est resté prudent et s’attend à un match « difficile » face aux Auvergnats.

L’OM accueillera Clermont ce dimanche à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens restent sur trois succès consécutifs en championnat et pointent à la 6e place. Présent en conférence de presse, Chancel Mbemba est resté prudent et s’attend à un match « difficile » face aux Auvergnats.

« Le match sera difficile »

« Aujourd’hui on va préparer. Hier, on a fait de la récup. Je ne sais pas comment, on va regarder la vidéo et on ira sur le terrain. Demain, le match sera difficile. Lors de ma première année, on avait fait 0-0 au Vélodrome. Quand on joue chez nous, les supporters donnent de l’énergie aux joueurs. À la maison, on n’encaisse pas beaucoup de buts. »