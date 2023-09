OM : Mbia met la pression sur les Marseillais et fixe l’objectif ultime en Europa League !

Malgré un groupe extrêmement relevé en Europa League, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Stéphane Mbia voit grand pour les joueurs de Marcelino !

Ce vendredi 1er septembre a été marqué pour plusieurs sujets, notamment le tirage des équipes pour les phases de groupe d’Europa League ! Pour Stéphane Mbia, malgré la difficulté et l’adversité qu’il va y avoir avec les différentes équipes qui composent le groupe de l’OM, les joueurs de Marcelino se doivent de remporter la compétition !

« C’est un groupe costaud à mort ! Ça va être un truc de ouf ! Le Vélodrome sera plein, ça va permettre à l’OM de battre toutes ces équipes à domicile. D’après moi, Brighton est malgré tout affaibli par rapport à la saison dernière, alors que, sur le papier, l’Ajax et l’AEK sont quand même moins bons que l’OM… Franchement, Marseille peut gagner cette Europa League ! », a déclaré l’ancien joueur en marge du tirage à Monaco.

On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif

Après le tirage, Pablo Longoria a été invité à réagir au micro de Canal +. Le président de l’Olympique de Marseille ne cache pas qu’il s’agit d’un groupe de la mort, « très compétitif », qui se jouera dans « des petits détails ».

🗣️ « Un groupe très compétitif. Ça va se jouer sur des petits détails » La réaction de Pablo Longoria, président de l’@OM_Officiel après le tirage 🔵⚪️ pic.twitter.com/4tNoTeqjex — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 1, 2023

« C’est un tirage très relevé pour l’OM. Un groupe très compétitif. Je crois que ça va être un groupe qui va se définir dans les petits détails, affirme le président de l’OM au micro de Canal +. Beaucoup de grands clubs européens avec un niveau spécialement compétitif dans lequel les petits détails seront très importants. C’est important de bien comprendre le groupe parce qu’on connaît la tradition du football qu’il y a à l’Ajax Amsterdam. Ils ont aussi cette tradition dans les compétitions européennes. Brighton qui est une révélation en Premier League et l’AEK Athènes qui est champion de Grèce, une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité. On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif, on va chercher à passer ce groupe et chercher à passer, comme je le dis, dans les petits détails. C’est important d’être compétitif de match en match. Ce sera un groupe serré, toutes les équipes pourront prendre des points à tout le monde. C’est important de rester bien concentrer. »