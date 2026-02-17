Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : McCourt attendu à Marseille, Daniel Riolo n’exclut pas un coup de théâtre avec le retour de Benatia !
OM Actualités

OM : McCourt attendu à Marseille, Daniel Riolo n’exclut pas un coup de théâtre avec le retour de Benatia !

Par La Redaction FCM -
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Journalsite de RMC Sport, Daniel Riolo, photo icon Sport

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, est attendu ce mardi à Marseille alors que le club traverse une crise sportive et institutionnelle majeure. Selon Daniel Riolo sur RMC ce lundi, la venue de l’Américain pourrait ouvrir la porte à des décisions fortes, jusqu’à un coup de théâtre dans l’organigramme phocéen. 

 

McCourt face à la crise à l’OM

 

L’Olympique de Marseille vit une période particulièrement tendue sur et en dehors du terrain. Après l’élimination en phase de groupes de la Ligue des champions et des résultats en dents de scie en Ligue 1, le club a annoncé le départ de son entraîneur Roberto De Zerbi. Peu après, Medhi Benatia, directeur du football, a fait part de sa démission via un post sur Instagram, décision prise le 9 février selon les archives de la saison en cours.

Cette succession de mouvements a posé de fortes questions sur la stabilité de l’institution olympienne : supporters et observateurs demandent des réponses du côté de la direction, tandis que le silence apparent de la présidence est pointé du doigt.

Daniel Riolo évoque un possible renversement de situation

 

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo a commenté ce contexte en relevant que Frank McCourt, attendu à Marseille ce mardi, ne souhaiterait pas entendre parler du départ de Medhi Benatia et pourrait justement intervenir pour trancher. Selon lui, « un coup de théâtre n’est pas à exclure » avec la venue du propriétaire.

 

Riolo a expliqué que McCourt considérerait Benatia comme « l’homme fort » à l’OM, ce qui, selon lui, laisse ouvertes plusieurs hypothèses pour l’avenir de la direction sportive.

Parmi ces scénarios, certains médias évoquent l’idée d’un changement au sommet de l’organigramme, rappelant qu’en février 2021 Pablo Longoria, alors directeur sportif, avait remplacé Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823