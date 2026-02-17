OM : McCourt attendu à Marseille, Daniel Riolo n’exclut pas un coup de théâtre avec le retour de Benatia !

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, est attendu ce mardi à Marseille alors que le club traverse une crise sportive et institutionnelle majeure. Selon Daniel Riolo sur RMC ce lundi, la venue de l’Américain pourrait ouvrir la porte à des décisions fortes, jusqu’à un coup de théâtre dans l’organigramme phocéen.

McCourt face à la crise à l’OM

L’Olympique de Marseille vit une période particulièrement tendue sur et en dehors du terrain. Après l’élimination en phase de groupes de la Ligue des champions et des résultats en dents de scie en Ligue 1, le club a annoncé le départ de son entraîneur Roberto De Zerbi. Peu après, Medhi Benatia, directeur du football, a fait part de sa démission via un post sur Instagram, décision prise le 9 février selon les archives de la saison en cours.

Cette succession de mouvements a posé de fortes questions sur la stabilité de l’institution olympienne : supporters et observateurs demandent des réponses du côté de la direction, tandis que le silence apparent de la présidence est pointé du doigt.

Daniel Riolo évoque un possible renversement de situation

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste Daniel Riolo a commenté ce contexte en relevant que Frank McCourt, attendu à Marseille ce mardi, ne souhaiterait pas entendre parler du départ de Medhi Benatia et pourrait justement intervenir pour trancher. Selon lui, « un coup de théâtre n’est pas à exclure » avec la venue du propriétaire.

🚨🔵⚪️ @DanielRiolo évoque l’attachement de McCourt à Benatia et pense qu’un retournement de situation n’est pas à exclure. pic.twitter.com/pDn8AN8e7z — After Foot RMC (@AfterRMC) February 16, 2026

Riolo a expliqué que McCourt considérerait Benatia comme « l’homme fort » à l’OM, ce qui, selon lui, laisse ouvertes plusieurs hypothèses pour l’avenir de la direction sportive.

Parmi ces scénarios, certains médias évoquent l’idée d’un changement au sommet de l’organigramme, rappelant qu’en février 2021 Pablo Longoria, alors directeur sportif, avait remplacé Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club.