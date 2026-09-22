OM : McCourt aux abonnés absents, Genesio monte seul au front…

La défaite de l’OM face au PSG (1-2) a également mis en lumière plusieurs absences importantes en tribune d’honneur. Selon L’Équipe, Frank McCourt n’était pas présent au Vélodrome, pas plus que les membres les plus proches de son entourage. Dans ce contexte tendu, Bruno Genesio aurait de plus en plus la sensation d’être seul à porter la parole publique du club.

McCourt et sa garde rapprochée absents

Selon L’Équipe, Frank McCourt, qui avait pourtant régulièrement assisté au Classique par le passé, n’était pas présent dimanche au Stade Vélodrome.

Plus étonnant encore, aucun membre de sa garde rapprochée ne figurait en tribune d’honneur. Shéhérazade Semsar-de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance, était elle aussi absente.

Le quotidien précise que ces absences pourraient aussi s’expliquer par les relations froides entretenues par l’OM avec la Ligue et le PSG, alors que le club parisien était représenté par ses principales figures, dont Nasser al-Khelaïfi, et que Vincent Labrune était également présent.

Genesio a le sentiment d’être trop seul

Toujours selon L’Équipe, Bruno Genesio serait agacé de devoir être l’un des seuls à monter régulièrement au front médiatique dans une période aussi compliquée.

Le coach marseillais sait aussi que sa situation pourrait rapidement devenir plus fragile si le mois d’octobre, sur le papier plus abordable, ne permet pas à l’OM de redresser la barre.

Le technicien conserve pour l’instant le soutien d’une large partie des supporters, qui ont davantage ciblé Frank McCourt et la direction lors du Classique.

Mais la pression reste énorme.

Un mois d’octobre déjà crucial

Avec une équipe 17e de Ligue 1 et cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, chaque match va désormais peser lourd.

Genesio sait qu’il devra rapidement remettre l’OM sur les rails. Mais le message semble aussi adressé à sa direction : dans une période aussi difficile, l’entraîneur ne peut pas être le seul à assumer publiquement la crise.